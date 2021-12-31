Росія в очікуванні рішення щодо МН-17 вивела свій дорогий актив із Нідерландів?

Фінансова операція росіян співпала у часі із підготовкою до оголошення висновків нідерландсткого суду у справі про збиття Боїнгу MH17

Перереєстрацію компанії із російським капіталом було завершено в останні дні 2021 року

Російська компанія «Газпром» 29 грудня завершила виведення дорогого активу – 24,98% у ТОВ «Ачім девелопмент» – з-під юрисдикції Нідерландів. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Компанію перереєстрували з місцевої Gazprom Finance BV на російське ТОВ «Газпром капітал» нібито для того, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Вартість активу оцінюється на рівні 1 млрд євро. Чинний документ між Росією та Нідерландами припиняє дію з 1 січня 2022 року. У разі відмови вжити відповідних заходів «Газпром» був би змушений сплачувати податки в обох країнах.

Головним проектом російської транснаціональної енергетичної компанії в даний час є проект «Північний потік-2», який росіяни намагаються сертифікувати та запустити в експлуатацію з осені поточного року.

Нагадаємо, у Нідерландах триває судовий процес щодо імовірної причетності Росії до збиття в українському повітряному просторі пасажирського літака рейсу МН17, який прямував з Амстердама(Нідерланди) у Куала-Лумпур (Малайзія). Внаслідок трагедії тоді загинули 298 людей – екіпаж літака та пасажири. Більшість загиблих – громадяни Нідерландів.

Восени на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Очікується, що суд увалить остаточне рішення по даній справі упродовж 2022 року.

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