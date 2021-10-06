Важливий прецедент у справі MH17

Суддя дав хід позову проти двох банків від родичів загиблого в збитому літаку підлітка

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Важный прецедент по делу MH17

Манхэттенский судья дал ход иску против Сбербанка и банка ВТБ от родственников погибшего в сбитом в 2014 году боинге МН17 18-летнего американского подростка. Эти банки, что является предметом иска, финансировали боевиков на Донбассе.

Закон о борьбе с терроризмом предусматривает возможность подачи таких исков (против банков, которые предоставляли материальную поддержку террористическим группам).

Но истцы при этом должны доказать, что у американских судов есть юрисдикции по их делам.

Как пишет Reuters, в качестве доказательства истцы предоставили документы о двух транзакциях со стороны указанных банков.

Джерело: блог Олесі Яхно

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