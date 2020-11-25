Збитий армією РФ. Суд у справі MH17 відмовив у розслідуванні альтернативних версій катастрофи

Суд Нідерландів: Розгляд справи повинен проводився без зайвого затягування часу (на фото ЗРК Бук ЗС РФ)

Міжнародне слідство покладає відповідальність за знищення малайзійського авіалайнера на Росію

У середу, 25 листопада, суд у Нідерландах відхилив прохання адвокатів захисту надати їм додатковий час для розслідування альтернативних сценаріїв причин авіакатастрофи Boeing-777 Малайзійських авіаліній на Донбасі. Про це повідомляє Reuters.

Рішення випливає з того, що Міжнародне розслідування вже встановило, що літак був збитий з окупованих бойовиками територій України, та з російської ЗРК Бук.

На початку листопада адвокати одного з обвинувачених Олега Пулатова вимагали від суду знову допитати експертів та свідків для дослідження інших версій катастрофи.

9 березня в Нідерландах почалася друга частина процесу у справі про збитий лайнер MH17. Прокуратура висунула звинувачення трьом росіянам і одному українцю у вбивстві 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу MH17. Це колишній ватажок бойовиків Ігорь Гіркін, полковник ГРУ РФ Сергій Дубінський, підполковника запасу армії РФ Олег Пулатов, бойовик «ДНР» Леонід Харченко.

10 червня Міжнародне слідство заявило, що в нього є покази «надійного» свідка запуску ракети з ЗРК Бук російської армії.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній (рейс з Амстердама в місто Куала-Лумпур), був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих були громадянами Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу Бук поблизу населеного пункту Сніжне. Ракетний комплекс належав армії Росії.