Росія збирається випробувати на людях ще одну вакцину від коронавірусу



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У випробуваннях російської вакцини можуть взяти участь понад три тисячі добровольців

Клінічні дослідження планується завершити в листопаді поточного року

Міністерство охорони здоров’я Росії дозволило клінічні випробування ще однієї вакцини проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що у новій вакцині використовуються або ослаблені віруси, нездатні викликати інфекційні захворювання, або вбиті, тобто інактивовані.

Випробування нового препарату будуть проходити в Кірові, Санкт-Петербурзі і Новосибірську і почнуться «найближчим часом». У них можуть взяти участь понад три тисячі добровольців, пише ЗМІ.

Після вакцинації добровольців ізолюють в стаціонарі на 16 днів. Клінічні дослідження планується завершити в листопаді поточного року.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.