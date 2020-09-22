Росія збирається випробувати на людях ще одну вакцину від коронавірусу
Клінічні дослідження планується завершити в листопаді поточного року
Міністерство охорони здоров’я Росії дозволило клінічні випробування ще однієї вакцини проти коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє РБК.
Зазначається, що у новій вакцині використовуються або ослаблені віруси, нездатні викликати інфекційні захворювання, або вбиті, тобто інактивовані.
Випробування нового препарату будуть проходити в Кірові, Санкт-Петербурзі і Новосибірську і почнуться «найближчим часом». У них можуть взяти участь понад три тисячі добровольців, пише ЗМІ.
Після вакцинації добровольців ізолюють в стаціонарі на 16 днів. Клінічні дослідження планується завершити в листопаді поточного року.
Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.
Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.
Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.
До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.