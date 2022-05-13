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    Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)

    У Кам'янську-Уральському Свердловської області горить трубний завод - Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)
    У Кам'янську-Уральському Свердловської області горить трубний завод
    фото із соцмереж

    Пожежі, які охопили Росію, дійшли до одного із найбільших промислових регіонів країни

    У Свердловській області, в місті Кам’янськ-Уральський, загорівся Синарський трубний завод. Про це пише інформагентство ura.ru.

    Завод є частиною великого холдингу «Трубна металургійна компанія», що належить мільярдеру Дмитру Пумпянському, що перебуває під санкціями Євросоюзу.

    Вогонь охопив територію близько 800 м2. МНСники, які прибули на виклик, розповіли, що евакуація працівників заводу не проводилася. Інформація про постраждалих теж відсутня.

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    Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)
    Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)
    Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)

    Нагадаємо, що пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.

    Наступного дня, 7 травня, надзвичайний стан оголосила влада одного із найбільших регіонів РФ, Красноярського краю, який за площею можна порівняти із Казахстаном.

    10 травня надзвичайний стан змушена була запровадити влада Курганської області, бо там вигоріли цілі села.

    Варто зазначити, що в мережі неодноразово наголошувалося, що пожежі в Росії не встигають гасити, бо рятувальники та необхідна техніка були відправлені на війну до Україну.

    Навіть президент Росії Володимир Путін відреагував на пожежі по усій території Росії, зібравши у вихідний день термінову нараду і визнавши, що ситуація в країні тривожна.

    Теги: пожежа росія #stoprussia
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    Росія знову в вогні: на Уралі загорівся великий завод (фото, відео)