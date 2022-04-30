У Росії горить Сахалінська теплова електростанція (відео)

У Росії чергова пожежа на стратегічному об'єкті

Рятувальники борються з вогнем, що вже перекинувся з турбінного відділення на покрівлю

Пожежа в суботу вранці охопила Сахалінську державну районну електростанцію. Рятувальники досі борються з вогнем, що вже перекинувся з турбінного відділення на покрівлю, повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко у своєму Telegram-каналі.

«У селі Іллінське триває ліквідація пожежі на Сахалінській ДРЕС-2. За інформацією енергетиків, полум'я розгорілося з новою силою і вогонь перекинувся на покрівлю. На місці працюють пожежники. Загалом у гасінні задіяно 14 людей та 5 одиниць техніки», – ідеться у повідомленні очільника регіону.

У ГУ МНС Росії по Сахалінській області журналістам розповіли, що будівлю, що горить, самостійно залишили 30 співробітників. Нині технологічний процес зупинено.

У компанії «Сахаліненерго» повідомили, що причиною пожежі стало відключення одного із турбогенераторів. Однак поки що енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

ДРЕС-2 – сучасна теплова електростанція потужністю 120 МВт, була введена в експлуатацію у 2019 році замість зношеної Сахалінської ГРЕС, яка працювала з 1965 року. Проектне річне вироблення нової станції – 840 млн кВт год, що еквівалентно третині потреб Сахаліну в електроенергії. Сахалінська ГРЕС-2 стала третім із чотирьох енергоблоків, введених «Русгідро» відповідно до указу президента Росії про розвиток далекосхідної енергетики.

Нагадаємо, у місті Бєлгороді, розташованому за 40 км від кордону з Україною, увечері 29 квітня було чутно звуки вибухів, а в місцевих пабліках з’явилися зображення, які вважають попередженнями про заплановане нанесення масового удару по місту з боку ЗСУ.

Також 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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