Росіяни спалили вежу мобільного зв'язку, бо злякались 5G

Російський чиновник назвав підпал станції актом тероризму проти прогресу

У селищі Мізур Алагірського району Північної Осетії (Росія) невідомі підпалили станцію мобільного зв'язку, оскільки прийняли її за вишку 5G. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава республіканського управління з інформаційних технологій і зв'язку Алан Салбієв.

«Черговий акт варварства. Атака на здоровий глузд і на технологічний розвиток Республіки Північна Осетія-Аланія », – написав він.

За словами російського чиновника, те, що трапилося, є актом тероризму проти прогресу і нових технологій, які роблять життя зручнішим. Він також уточнив, що мереж 5G в республіці поки немає і в найближчі роки не буде.

«Ситуація може вийти з-під контролю. Але хіба купка неосвічених фанатиків, які в своїй печерній картині світу не бажають слухати ніякі доводи і аргументи, у них заздалегідь є «відповіді» на всі питання, хіба вони сильніше прогресу, розуму і блага для сотень тисяч розсудливих людей», – заявив Салбієв.

У жовтні 2020 року жителі підмосковної Івантєєвки вийшли на боротьбу з вишкою 5G, яку стільникова компанія зібралася встановити біля житлового будинку.

Як відомо, зі впровадженням нових технологій, таких як 5G, з'явилося занепокоєння людей щодо адекватності досліджень про можливі наслідки для здоров'я від радіочастотного випромінювання.

Вчені провели детальний аналіз, щоб з'ясувати, чи коректні ці дослідження. За результатами було оприлюднене декілька наукових робіт в Nature – найпрестижнішому в світі науковому журналі.