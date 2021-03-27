Мобільний зв’язок для пенсіонерів: як правильно обрати тариф

Чотири простих поради, які допоможуть правильно обрати тариф для літніх людей

Зараз послугами мобільних операторів користуються всі, незалежно від віку та статі. Якщо у випадку з молодим поколінням все більш-менш зрозуміло, то з пенсіонерами дещо важче.

Причин на це достатньо, починаючи від того, що для них всі ці технології відносно нові і закінчуючи тим, що вони взагалі не розбираються в тарифах.

Експерти iTech дали чотири простих поради, які допоможуть підібрати вигідний тариф пенсіонеру.

Тариф має бути максимально зрозумілим

Це найперше на що необхідно звертати увагу. Якщо в тарифному плані не чітко сформульовані умови оплати за тариф, послуги та додаткові опції, то цей тарифний план пенсіонеру не підійде.

В першу чергу, необхідно отримати чіткі умови тарифу і що в нього входить. Також пенсіонери люблять, коли все чітко «розкладено по полицях».

Уникайте зайвих послуг

Більшість сучасних тарифних планів включають в себе купу додаткових послуг, які непотрібні не те що пенсіонерам, а й навіть молодим людям.

Перед тим, як погодитися на підключення тарифного плану, добре ознайомтеся з тим, що він в себе включає і які послуги будуть доступні при його підключенні.

Для прикладу, якщо пенсіонеру необхідно тільки дзвінки в мережі та на інші номери, то безлімітний інтернет йому явно непотрібен.

Потрібно шукати тарифний план, в якому не включено нічого зайвого.

Не ведіться на оманливі пропозиції

Досить часто, при переході на новий тарифний план, а особливо акційний, пропонується багато додаткових опцій, які через певний час стають платними. Так ось, для пенсіонера більшість із них будуть зайвими.

Якщо в таких опціях дійсно нема потреби, то необхідно їх відключити або зразу, або по закінченню акції. Так ви збережете гаманець від непотрібних витрат на мобільний зв’язок.

Обирайте тариф з фіксованою абонентською платою

Якщо ви вибрали необхідний тарифний план, звертайте увагу на абонентську плату. Якщо вартість тарифу на місяць фіксована, то можете його підключати.

Якщо ж вказується тільки приблизна вартість, краще пошукати інший тариф. Досить часто, оператори таким чином стараються максимально збільшити щомісячний платіж випадково підключеними послугами, додатковими опціями і тому подібне.

Фіксований тарифний план — фіксована оплата.

Крім цього, рекомендується запитати в оператора про наявність тарифних планів для пенсіонерів. Зазвичай вони в них присутні, але про них не сильно розголошують, оскільки вони набагато дешевші за більшість доступних тарифів.