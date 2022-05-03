В Україні з’явився Фонд пам’яті загиблих журналістів

Діяльність фонду буде спрямована на допомогу родинам журналістів, які загинули під час широкомасштабного російського вторгнення

Національна спілка журналістів України сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, який відзначається 3 травня оголосила про запуск Фонду пам’яті загиблих журналістів. Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Діяльність фонду буде спрямована на допомогу родинам журналістів, які загинули під час широкомасштабного російського вторгнення до України. Благодійні пожертви від українських та зарубіжних медіа, журналістських та інших громадських організацій, фондів та установ, окремих громадян надходитимуть на окремий рахунок Національної спілки журналістів України. Кошти з цього рахунку виплачуватимуться дітям та іншим членам родин загиблих колег.

«Рішення про виплату коштів, зібраних Фондом, ухвалюватиме Секретаріат НСЖУ за поданням комісії з призначення допомоги. Для контролю за діяльністю фонду буде створена спостережна рада, до складу якої входитимуть авторитетні журналісти та медіа діячі», – зазначається у повідомленні.

Раніше Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників.

Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.