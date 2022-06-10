Відомий тенісист спіймав проросійського пропагандиста Шарія на брехні

Побачимо, як заспіває Шарій, коли опиниться в українській в'язниці

Долгополов запрошує Шарія до України, де його всі чекають

Колишній український тенісист Олексій Довгополов переконаний, що російському пропагандисту Шарію у в'язниці треба буде вмикати українські новини, щоб посіпака Путіна звикав до правди.

Про це свідчить перепалка Довгополова та Шарія у Twitter.

Все что нужно знать, о правдивости информации шария

Оказывается я сейчас нахожусь в Дубае.

А потом она обиделась и заблокировала меня, не дождавшись ответа.

Толя, не злись, мы тебя ждём дома на белом pic.twitter.com/ks5snjsZoh — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 10, 2022

«Шарік, в українських в'язницях немає Параша ТВ, дивись тепер правду. Тобі дадуть можливість адаптуватися до твого майбутнього, а ти такий невдячний», – написав тенісист.

Шарій відповів Довгополову нісенітницею про те, що тенісист начебто втік у Дубай і йому варто згадати свою «невдалу», на думку Шарія, кар'єру у спорті. Після чого рупор Путіна заблокував Довгополова у соцмережі.

Нагадаємо, що правоохоронні органи Іспанії затримали 4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія.

5 травня суд в Іспанії відпустив Шарія додому. Блогера відпустили під підписку про невиїзд.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.