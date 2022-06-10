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  4. Відомий тенісист спіймав проросійського пропагандиста Шарія на брехні
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    Політика

    Відомий тенісист спіймав проросійського пропагандиста Шарія на брехні

    Побачимо, як заспіває Шарій, коли опиниться в українській в'язниці - Відомий тенісист спіймав проросійського пропагандиста Шарія на брехні
    Побачимо, як заспіває Шарій, коли опиниться в українській в'язниці
    фото з відкритих джерел

    Долгополов запрошує Шарія до України, де його всі чекають

    Колишній український тенісист Олексій Довгополов переконаний, що російському пропагандисту Шарію у в'язниці треба буде вмикати українські новини, щоб посіпака Путіна звикав до правди.

    Про це свідчить перепалка Довгополова та Шарія у Twitter.

    «Шарік, в українських в'язницях немає Параша ТВ, дивись тепер правду. Тобі дадуть можливість адаптуватися до твого майбутнього, а ти такий невдячний», – написав тенісист.

    Шарій відповів Довгополову нісенітницею про те, що тенісист начебто втік у Дубай і йому варто згадати свою «невдалу», на думку Шарія, кар'єру у спорті. Після чого рупор Путіна заблокував Довгополова у соцмережі.

    Нагадаємо, що правоохоронні органи Іспанії затримали 4 травня проросійського блогера Анатолія Шарія.

    5 травня суд в Іспанії відпустив Шарія додому. Блогера відпустили під підписку про невиїзд.

    Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

    Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Анатолій Шарій #stoprussia
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    Відомий тенісист спіймав проросійського пропагандиста Шарія на брехні