Росіяни живуть життям українців. Yandex оприлюднив статистику запитів у 2019 році
У 2019 році у Yandex найчастіше шукали інформацію про вибори в Україні і про президента Володимира Зеленського
Російський пошуковик Yandex, згідно зі статистикою запитів, головними подіями 2019 року назвав вибори в Україні, пожежу в соборі Паризької Богоматері і протести в Москві, пов'язані з виборами в Мосміськдуму.
Про це йдеться в пресрелізі пошуковика, що надійшов до редакції «Медузи».
Також росіяни протягом року цікавилися катастрофою в Шереметьєво, переходом на цифрове телебаченні і перейменуванням Астани.
Події 2019 року:
- Вибори в Україні
- Пожежа в соборі Паризької Богоматері
- Мітинги і протестне голосування в Москві
- Катастрофа Superjet 100 в Шереметьєво
- Ажіотаж навколо «Зони 51»
- Перехід на цифрове телебачення
- Концерти Біллі Айлиш в Росії
- Відставка Нурсултана Назарбаєва і перейменування Астани
- Запуск Московських центральних діаметрів
- Справа Івана Голунова
- Головною спортивною подією року став бій Хабіба Нурмагомедов з Дастіном Порье.
Щодо персони, то росіяни найчастіше шукали в інтернеті інформацію про президента України Володимира Зеленського, японського геймдизайнера Хідео Кодзіму і шведську екоактівістку Грету Тунберг.
Люди 2019 року:
- Володимир Зеленський
- Хідео Кодзіма
- Грета Тунберг
- Хоакін Фенікс
- Біллі Айлиш
- Алі Ерсан Дуру
- Любов Соболь
- Антон Батиров
- Олександра Никифорова
- Михайло Кокляєв
Серед померлих у 2019 році користувачі Яндекса найбільше цікавилися біографією співачки Юлії Началової, репера Кирила Тлумацького (Децл) і журналіста Сергія Доренка.
Головними фільмами року в РФ, судячи з запитів росіян в Yandex, стали «Т-34», «Джокер» і «Месники: Фінал». Серед серіалів лідирують «Гра престолів», «Чорнобиль» і російський «Жуки», з мультфільмів - «Король Лев», «Як приручити дракона 3» і «Таємне життя домашніх тварин 2».
Музичні композиції, що викликали найбільший інтерес росіян - «Бджоляр» RASA, «Зачепила» та «# Алкоголічка» Артура Пирожкова. У трійці найбільш популярних за запитами відеоігор - Metro Exodus, Apex Legends і PUBG Lite.
Як повідомлялося, Зеленський потрапив у топ - 5 запитів Google у 2019 році в Білорусі.
Також стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року. Українці також цікавилися Зеленським, восьмим сезоном серіалу «Гра престолів» та смертю Юлії Началової.
До відома, Google оприлюднив шокуючі результати того, що шукали українці в YouTube за 2019 рік.