Росіяни живуть життям українців. Yandex оприлюднив статистику запитів у 2019 році



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Серед серіалів, судячи з запитів росіян в Yandex, лідирують «Гра престолів», «Чорнобиль» і «Жуки»

У 2019 році у Yandex найчастіше шукали інформацію про вибори в Україні і про президента Володимира Зеленського

Російський пошуковик Yandex, згідно зі статистикою запитів, головними подіями 2019 року назвав вибори в Україні, пожежу в соборі Паризької Богоматері і протести в Москві, пов'язані з виборами в Мосміськдуму.

Про це йдеться в пресрелізі пошуковика, що надійшов до редакції «Медузи».

Також росіяни протягом року цікавилися катастрофою в Шереметьєво, переходом на цифрове телебаченні і перейменуванням Астани.

Події 2019 року:

Вибори в Україні Пожежа в соборі Паризької Богоматері Мітинги і протестне голосування в Москві Катастрофа Superjet 100 в Шереметьєво Ажіотаж навколо «Зони 51» Перехід на цифрове телебачення Концерти Біллі Айлиш в Росії Відставка Нурсултана Назарбаєва і перейменування Астани Запуск Московських центральних діаметрів Справа Івана Голунова Головною спортивною подією року став бій Хабіба Нурмагомедов з Дастіном Порье.

Щодо персони, то росіяни найчастіше шукали в інтернеті інформацію про президента України Володимира Зеленського, японського геймдизайнера Хідео Кодзіму і шведську екоактівістку Грету Тунберг.

Люди 2019 року:

Володимир Зеленський Хідео Кодзіма Грета Тунберг Хоакін Фенікс Біллі Айлиш Алі Ерсан Дуру Любов Соболь Антон Батиров Олександра Никифорова Михайло Кокляєв

Серед померлих у 2019 році користувачі Яндекса найбільше цікавилися біографією співачки Юлії Началової, репера Кирила Тлумацького (Децл) і журналіста Сергія Доренка.

Головними фільмами року в РФ, судячи з запитів росіян в Yandex, стали «Т-34», «Джокер» і «Месники: Фінал». Серед серіалів лідирують «Гра престолів», «Чорнобиль» і російський «Жуки», з мультфільмів - «Король Лев», «Як приручити дракона 3» і «Таємне життя домашніх тварин 2».

Музичні композиції, що викликали найбільший інтерес росіян - «Бджоляр» RASA, «Зачепила» та «# Алкоголічка» Артура Пирожкова. У трійці найбільш популярних за запитами відеоігор - Metro Exodus, Apex Legends і PUBG Lite.

Як повідомлялося, Зеленський потрапив у топ - 5 запитів Google у 2019 році в Білорусі.

Також стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року. Українці також цікавилися Зеленським, восьмим сезоном серіалу «Гра престолів» та смертю Юлії Началової.

До відома, Google оприлюднив шокуючі результати того, що шукали українці в YouTube за 2019 рік.