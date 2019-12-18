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    У світі

    Росіяни живуть життям українців. Yandex оприлюднив статистику запитів у 2019 році

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    Серед серіалів, судячи з запитів росіян в Yandex,&nbsp;лідирують &laquo;Гра престолів&raquo;, &laquo;Чорнобиль&raquo; і &laquo;Жуки&raquo; - Росіяни живуть життям українців. Yandex оприлюднив статистику запитів у 2019 році
    Серед серіалів, судячи з запитів росіян в Yandex, лідирують «Гра престолів», «Чорнобиль» і «Жуки»

    У 2019 році у Yandex найчастіше шукали інформацію про вибори в Україні і про президента Володимира Зеленського

    Російський пошуковик Yandex, згідно зі статистикою запитів, головними подіями 2019 року назвав вибори в Україні, пожежу в соборі Паризької Богоматері і протести в Москві, пов'язані з виборами в Мосміськдуму.

    Про це йдеться в пресрелізі пошуковика, що надійшов до редакції «Медузи».

    Також росіяни протягом року цікавилися катастрофою в Шереметьєво, переходом на цифрове телебаченні і перейменуванням Астани.

    Події 2019 року:

    1. Вибори в Україні
    2. Пожежа в соборі Паризької Богоматері
    3. Мітинги і протестне голосування в Москві
    4. Катастрофа Superjet 100 в Шереметьєво
    5. Ажіотаж навколо «Зони 51»
    6. Перехід на цифрове телебачення
    7. Концерти Біллі Айлиш в Росії
    8. Відставка Нурсултана Назарбаєва і перейменування Астани
    9. Запуск Московських центральних діаметрів
    10. Справа Івана Голунова
    11. Головною спортивною подією року став бій Хабіба Нурмагомедов з Дастіном Порье.

    Щодо персони, то росіяни найчастіше шукали в інтернеті інформацію про президента України Володимира Зеленського, японського геймдизайнера Хідео Кодзіму і шведську екоактівістку Грету Тунберг.

    Люди 2019 року:

    1. Володимир Зеленський
    2. Хідео Кодзіма
    3. Грета Тунберг
    4. Хоакін Фенікс
    5. Біллі Айлиш
    6. Алі Ерсан Дуру
    7. Любов Соболь
    8. Антон Батиров
    9. Олександра Никифорова
    10. Михайло Кокляєв

    Серед померлих у 2019 році користувачі Яндекса найбільше цікавилися біографією співачки Юлії Началової, репера Кирила Тлумацького (Децл) і журналіста Сергія Доренка.

    Головними фільмами року в РФ, судячи з запитів росіян в Yandex, стали «Т-34», «Джокер» і «Месники: Фінал». Серед серіалів лідирують «Гра престолів», «Чорнобиль» і російський «Жуки», з мультфільмів - «Король Лев», «Як приручити дракона 3» і «Таємне життя домашніх тварин 2».

    Музичні композиції, що викликали найбільший інтерес росіян - «Бджоляр» RASA, «Зачепила» та «# Алкоголічка» Артура Пирожкова. У трійці найбільш популярних за запитами відеоігор - Metro Exodus, Apex Legends і PUBG Lite.

    Як повідомлялося, Зеленський потрапив у топ - 5 запитів Google у 2019 році в Білорусі.

    Також стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року. Українці також цікавилися Зеленським, восьмим сезоном серіалу «Гра престолів» та смертю Юлії Началової.

    До відома, Google оприлюднив шокуючі результати того, що шукали українці в YouTube за 2019 рік.

    пожежа Росія телебачення катастрофа вибори відставка українці Володимир Зеленський Яндекс YouTube Грета Тунберг
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