Україна розширить санкції проти РФ



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Кабмін підготував нові антиросійські санкції

Перелік нових санкцій не оприлюднено

Кабмін винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Росії. Про це йдеться у постанові оприлюдненій на сайті Кабміна.

У постанові від 27 листопада 2019 р. № 1237-р «Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» йдеться:

- схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, які розташовані на тимчасово окупованій території України, за переліком згідно з додатком (для службового користування).

В подальшому на органи державної влади покладатиметься виконання рішення ухваленого РНБО.

Також Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО належить поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

При цьому сам перелік не оприлюднений.



