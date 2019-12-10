Стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року



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Протягом 2019 року українці цікавилися результатами виборів у себе в країні, дебатами кандидатів у президенти, серіалом «Чорнобиль» і конкурсом «Євробачення 2019»

Протягом 2019 року найпопулярнішими запитами стали: серіал «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова»

Компанія Google сьогодні, 10 грудня, представила рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2019 році.

Найпопулярнішими пошуковими запитами 2019 року в Google Україна стали: фінальний сезон культового серіалу «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова».

Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал «Чорнобиль» і конкурс «Євробачення 2019».

У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка. Також цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айлиш.

Щодо людей, які пішли від нас в 2019 році, найбільше запитів було про російську співачку Юлію Началову, реп-виконавця Децла і фешн-директора московського ЦУМу Аллу Вербер.

У категорії «Фільми» цього року українці найчастіше шукали в Google психологічний трилер за мотивами коміксів «Джокер». Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси. Також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапили екранізація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут» і новий фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

Лідером в категорії телевізійних шоу знову став пісенний конкурс «Євробачення», а в серіалах найвищий інтерес українців викликали фінальний сезон «Гри престолів» і драматичний міні-серіал «Чорнобиль».

«Покупкою року» в Україні став новий iPhone 11; також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і «Укрзалізниця».

Традиційно українці задають Google найрізноманітніші питання, і рік, що минає, не став винятком.

У 2019 користувачі хотіли дізнатися, що таке томос, подагра і формула Штайнмайера. Намагалися з'ясувати, як зробити Інстаграм темним, як перевірити себе в списках виборців і як їсти авокадо. А також цікавилися чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон і чому в Києві туман.

Повністю список найпопулярніших запитів 2019 року в Україні виглядає так (запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Втрати:

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Серіал:

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Випускний

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя пташка

Молодежка 6 сезон

Покупка:

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер

Питання: «Як?/Как?»

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Персона:

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Фільм:

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

ТВ-шоу:

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на владу

Голос країни 2019

Топ-модель по-українськи 3 сезон

Одруження наосліп 2019

МастерШеф. Професіонали

Танці з зірками 2019

Наречена для тата

Питання: «Що таке?/Что такое?»

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

Питання: «Чому?/Почему?»

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?

Таким був 2019 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.

Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.

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