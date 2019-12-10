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    Суспільство

    Стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року

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    Протягом 2019 року українці цікавилися&nbsp;результатами виборів у себе в країні, дебатами кандидатів у президенти, серіалом &laquo;Чорнобиль&raquo; і конкурсом &laquo;Євробачення 2019&raquo; - Стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року
    Протягом 2019 року українці цікавилися результатами виборів у себе в країні, дебатами кандидатів у президенти, серіалом «Чорнобиль» і конкурсом «Євробачення 2019»

    Протягом 2019 року найпопулярнішими запитами стали: серіал «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова»

    Компанія Google сьогодні, 10 грудня, представила рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2019 році.

    Найпопулярнішими пошуковими запитами 2019 року в Google Україна стали: фінальний сезон культового серіалу «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова».

    Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал «Чорнобиль» і конкурс «Євробачення 2019».

    У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка. Також цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айлиш.

    Щодо людей, які пішли від нас в 2019 році, найбільше запитів було про російську співачку Юлію Началову, реп-виконавця Децла і фешн-директора московського ЦУМу Аллу Вербер.

    У категорії «Фільми» цього року українці найчастіше шукали в Google психологічний трилер за мотивами коміксів «Джокер». Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси. Також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапили екранізація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут» і новий фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

    Лідером в категорії телевізійних шоу знову став пісенний конкурс «Євробачення», а в серіалах найвищий інтерес українців викликали фінальний сезон «Гри престолів» і драматичний міні-серіал «Чорнобиль».

    «Покупкою року» в Україні став новий iPhone 11; також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і «Укрзалізниця».

    Традиційно українці задають Google найрізноманітніші питання, і рік, що минає, не став винятком.

    У 2019 користувачі хотіли дізнатися, що таке томос, подагра і формула Штайнмайера. Намагалися з'ясувати, як зробити Інстаграм темним, як перевірити себе в списках виборців і як їсти авокадо. А також цікавилися чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон і чому в Києві туман.

    Повністю список найпопулярніших запитів 2019 року в Україні виглядає так (запити наведені мовою оригіналу):

    Найпопулярніші запити:

    • Игра престолов 8 сезон
    • Зеленский
    • Юлия Началова
    • Заворотнюк
    • Результаты выборов 2019
    • Децл
    • Чернобыль
    • Дебаты
    • Порошенко
    • Евровидение 2019

    Втрати:

    • Юлия Началова
    • Децл
    • Алла Вербер
    • Люк Перри
    • Карл Лагерфельд
    • Дарья Лукьяненко
    • Камерон Бойс
    • Вилли Токарев
    • Сергей Доренко
    • Ирина Цывина

    Серіал:

    • Игра престолов 8 сезон
    • Чернобыль
    • Тайная любовь
    • Крепостная
    • ИП Пирогова
    • Школа. Випускний
    • Жуки
    • Ничто не случается дважды
    • Ранняя пташка
    • Молодежка 6 сезон

    Покупка:

    • iPhone 11
    • Автокресло
    • МАУ билет
    • Укрзалізниця билет
    • Бустер
    • IQOS
    • Вентилятор
    • Украина Португалия билеты
    • Электросамокат
    • Мини-кондиционер

    Питання: «Як?/Как?»

    • Как сделать Инстаграм темным?
    • Как удалить аккаунт Инстаграм?
    • Как узнать свой номер телефона?
    • Как проверить себя в списках избирателей?
    • Как говорят животные?
    • Орхидея как ухаживать?
    • Как кушать авокадо?
    • Как перевести деньги с телефона на телефон?
    • Как сделать слайм без клея?
    • Как завязать шнурки?

    Персона:

    • Владимир Зеленский
    • Анастасия Заворотнюк
    • Петр Порошенко
    • MARUV
    • Потап
    • Игорь Смешко
    • Игорь Коломойский
    • Билли Айлиш
    • Валерий Легасов
    • Алла Мазур

    Фільм:

    • Джокер
    • Мстители: Финал
    • Аквамен
    • Оно 2
    • Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
    • Король Лев
    • Однажды в Голливуде
    • Капитан Марвел
    • Захар Беркут
    • Как приручить дракона 3

    ТВ-шоу:

    • Евровидение 2019
    • Холостяк 2019
    • Оскар 2019
    • Право на владу
    • Голос країни 2019
    • Топ-модель по-українськи 3 сезон
    • Одруження наосліп 2019
    • МастерШеф. Професіонали
    • Танці з зірками 2019
    • Наречена для тата

    Питання: «Що таке?/Что такое?»

    • Томос
    • Подагра
    • Формула Штайнмайера
    • Вислово
    • Дебаты
    • Сонный паралич
    • Зона 51
    • Импичмент
    • NFC
    • Мажоритарка

    Питання: «Чому?/Почему?»

    • Почему падает доллар?
    • Почему умер Децл?
    • Почему умерла Юлия Началова?
    • Почему Зеленский не пришел на стадион?
    • Почему взорвался Чернобыль?
    • Почему в Киеве туман?
    • Почему скисает молоко?
    • Почему на Троицу нельзя купаться?
    • Почему нельзя ходить в туалет ночью?
    • Почему не работает Инстаграм?

    Таким був 2019 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.

    Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.

    А також, що дивляться українці в YouTube. Оприлюднені шокуючі результати за 2019 рік.

     

     

    Євробачення Google конкурс Укрзалізниця телефон рейтинг українці МАУ серіал томос фільм Maruv YouTube
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