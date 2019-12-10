Стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року
Протягом 2019 року найпопулярнішими запитами стали: серіал «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова»
Компанія Google сьогодні, 10 грудня, представила рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2019 році.
Найпопулярнішими пошуковими запитами 2019 року в Google Україна стали: фінальний сезон культового серіалу «Игра престолов 8 сезон», «Зеленский» і «Юлия Началова».
Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал «Чорнобиль» і конкурс «Євробачення 2019».
У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка. Також цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айлиш.
Щодо людей, які пішли від нас в 2019 році, найбільше запитів було про російську співачку Юлію Началову, реп-виконавця Децла і фешн-директора московського ЦУМу Аллу Вербер.
У категорії «Фільми» цього року українці найчастіше шукали в Google психологічний трилер за мотивами коміксів «Джокер». Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси. Також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапили екранізація історичної повісті Івана Франка «Захар Беркут» і новий фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».
Лідером в категорії телевізійних шоу знову став пісенний конкурс «Євробачення», а в серіалах найвищий інтерес українців викликали фінальний сезон «Гри престолів» і драматичний міні-серіал «Чорнобиль».
«Покупкою року» в Україні став новий iPhone 11; також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і «Укрзалізниця».
Традиційно українці задають Google найрізноманітніші питання, і рік, що минає, не став винятком.
У 2019 користувачі хотіли дізнатися, що таке томос, подагра і формула Штайнмайера. Намагалися з'ясувати, як зробити Інстаграм темним, як перевірити себе в списках виборців і як їсти авокадо. А також цікавилися чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон і чому в Києві туман.
Повністю список найпопулярніших запитів 2019 року в Україні виглядає так (запити наведені мовою оригіналу):
Найпопулярніші запити:
- Игра престолов 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Втрати:
- Юлия Началова
- Децл
- Алла Вербер
- Люк Перри
- Карл Лагерфельд
- Дарья Лукьяненко
- Камерон Бойс
- Вилли Токарев
- Сергей Доренко
- Ирина Цывина
Серіал:
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Пирогова
- Школа. Випускний
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
Покупка:
- iPhone 11
- Автокресло
- МАУ билет
- Укрзалізниця билет
- Бустер
- IQOS
- Вентилятор
- Украина Португалия билеты
- Электросамокат
- Мини-кондиционер
Питання: «Як?/Как?»
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Персона:
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Фільм:
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
ТВ-шоу:
- Евровидение 2019
- Холостяк 2019
- Оскар 2019
- Право на владу
- Голос країни 2019
- Топ-модель по-українськи 3 сезон
- Одруження наосліп 2019
- МастерШеф. Професіонали
- Танці з зірками 2019
- Наречена для тата
Питання: «Що таке?/Что такое?»
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Питання: «Чому?/Почему?»
- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм?
Таким був 2019 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.
Нагадаємо, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.
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