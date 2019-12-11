Зеленський потрапив у топ - 5 запитів Google у 2019 році в Білорусі



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У Білорусі Володимир Зеленський розмістився на п'ятій позиції у категорії «Персона»

В Україні президент увійшов до трійки найпопулярніших запитів Google 2019 року

Президент Володимир Зеленський потрапив до п'ятірки основних запитів жителів Білорусі в Google у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що у категорії «Персона» Зеленський розмістився на п'ятій позиції.

Частіше за українського президента білоруси шукали інформацію, пов'язану зі співачкою Юлією Началовою, актрисою Анастасією Заворотнюк, восьмим сезоном серіалу «Гра престолів» та пісенним конкурсом «Євробачення».

Як повідомлялося, стало відомо, що найчастіше шукали українці в Google протягом 2019 року. Українці також цікавилися Зеленським, восьмим сезоном серіалу «Гра престолів» та смертю Юлії Началової.

Також Google оприлюднив шокуючі результати того, що шукали українці в YouTube за 2019 рік.