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    У світі

    Росіянин зізнався в США в причетності до кіберзлочинів

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    Збиток від діяльності Infraud склав більш ніж $568 млн - Росіянин зізнався в США в причетності до кіберзлочинів
    Збиток від діяльності Infraud склав більш ніж $568 млн

    Мін'юст США вважає Сергія Медведєва одним з творців транснаціональної організації Infraud, яка продавала крадені персональні, банківські та фінансові дані, а також інформацію з кредитних і дебетових карт

    Росіянин Сергій Медведєв зізнався в суді США в причетності до транснаціональної організації Infraud, яка займається кіберзлочинами.

    Про це повідомляє Мін'юст США.

    «Сергій Медведєв, також відомий як Stells, segmed, serjbear, у віці 33 років, з Російської Федерації, визнав себе винним перед суддею окружного суду США Джеймсом Механом в Неваді», - йдеться в повідомленні відомства.

    За даними Мін'юсту, Infraud займалася масштабним придбанням, продажем і розповсюдженням викрадених ідентифікаційних даних, інформації з скомпрометованих дебетових і кредитних карт, персональної інформації, банківських і фінансових даних, шкідливих комп'ютерних програм.

    Звинувачення вважає, що Infraud була створена в жовтні 2010 року вихідцем з України Святославом Бондаренко, також відомим як Obnon, Rector, Helkern. Медведєва в США також вважають одним із творців майданчика. Слоган організації - «In Fraud We Trust» ( «У шахрайство ми віримо»). Станом на березень 2017 року організації налічувалося майже 11 тис. Зареєстрованих членів (за даними Мін'юсту США).

    Збиток від діяльності Infraud склав більш ніж $568 млн, повідомляє Мін'юст.

    8 лютого 2018 року відомство повідомило про звинувачення 36 осіб в причетності до діяльності Infraud. Тоді ж Мін'юст відзвітував про арешт 13 осіб, що входили в організацію. Вони виявилися громадянами США, Австралії, Великобританії, Франції, ІТАП, Косово і Сербії.

    На наступний день стало відомо про затримання Сергія Медведєва в Таїланді. Операцію із затримання росіянина проводила місцева поліція на вимогу ФБР. Джерело Bangkok Post тоді повідомляв, що Медведєв займався незаконною онлайн-торгівлею за біткоіни. На рахунках росіянина було виявлено понад 100 тис. біткоінів.

    шахрайство США кібератака ФБР арешт Косово поліція
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