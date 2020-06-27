Росіянин зізнався в США в причетності до кіберзлочинів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збиток від діяльності Infraud склав більш ніж $568 млн

Мін'юст США вважає Сергія Медведєва одним з творців транснаціональної організації Infraud, яка продавала крадені персональні, банківські та фінансові дані, а також інформацію з кредитних і дебетових карт

Росіянин Сергій Медведєв зізнався в суді США в причетності до транснаціональної організації Infraud, яка займається кіберзлочинами.

Про це повідомляє Мін'юст США.

«Сергій Медведєв, також відомий як Stells, segmed, serjbear, у віці 33 років, з Російської Федерації, визнав себе винним перед суддею окружного суду США Джеймсом Механом в Неваді», - йдеться в повідомленні відомства.

За даними Мін'юсту, Infraud займалася масштабним придбанням, продажем і розповсюдженням викрадених ідентифікаційних даних, інформації з скомпрометованих дебетових і кредитних карт, персональної інформації, банківських і фінансових даних, шкідливих комп'ютерних програм.

Звинувачення вважає, що Infraud була створена в жовтні 2010 року вихідцем з України Святославом Бондаренко, також відомим як Obnon, Rector, Helkern. Медведєва в США також вважають одним із творців майданчика. Слоган організації - «In Fraud We Trust» ( «У шахрайство ми віримо»). Станом на березень 2017 року організації налічувалося майже 11 тис. Зареєстрованих членів (за даними Мін'юсту США).

Збиток від діяльності Infraud склав більш ніж $568 млн, повідомляє Мін'юст.

8 лютого 2018 року відомство повідомило про звинувачення 36 осіб в причетності до діяльності Infraud. Тоді ж Мін'юст відзвітував про арешт 13 осіб, що входили в організацію. Вони виявилися громадянами США, Австралії, Великобританії, Франції, ІТАП, Косово і Сербії.

На наступний день стало відомо про затримання Сергія Медведєва в Таїланді. Операцію із затримання росіянина проводила місцева поліція на вимогу ФБР. Джерело Bangkok Post тоді повідомляв, що Медведєв займався незаконною онлайн-торгівлею за біткоіни. На рахунках росіянина було виявлено понад 100 тис. біткоінів.