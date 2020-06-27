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    У світі

    Трамп підписав указ про «довгі тюремні терміни» за псування пам'яток

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    У Сан-Франциско під час протестів знесли пам'ятник автору гімну США - Трамп підписав указ про «довгі тюремні терміни» за псування пам'яток
    У Сан-Франциско під час протестів знесли пам'ятник автору гімну США

    Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда

    Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист пам'ятників на території країни, за яким за їх осквернення і руйнування передбачаються тривалі терміни тюремного ув'язнення.

    Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

    «Мені випала честь підписати дуже жорсткий указ, який захищає американські пам'ятники, меморіали та статуї, а також покликаний боротися з недавнім злочинним насильством. Довгі тюремні терміни за ці беззаконня проти нашої великої країни!» - написав Трамп.

    Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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