Трамп підписав указ про «довгі тюремні терміни» за псування пам'яток

Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда

Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист пам'ятників на території країни, за яким за їх осквернення і руйнування передбачаються тривалі терміни тюремного ув'язнення.

Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

«Мені випала честь підписати дуже жорсткий указ, який захищає американські пам'ятники, меморіали та статуї, а також покликаний боротися з недавнім злочинним насильством. Довгі тюремні терміни за ці беззаконня проти нашої великої країни!» - написав Трамп.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!