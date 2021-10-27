Росіянка влаштувала дебош у літаку і покусала стюардесу

28-річна дівчина розбушувалася під час посадки в літак

В Анапі поліція зняла з рейсу пасажирку через буйну поведінку

Росіянку зняли з літака, що курсує маршрутом Анапа – Москва, через буйну поведінку. Про це повідомляється на сайті пресслужби управління на транспорті МВС Росії у Південному федеральному окрузі.

За даними відомства, 28-річна пасажирка влаштувала бешкет під час посадки на борт повітряного судна. Дівчина відмовилася зайняти посадкове місце, нецензурно висловлювалася на адресу попутників, а також вкусила одну зі стюардес за передпліччя.

Співробітники правоохоронних органів зняли росіянку з рейсу.

Стосовно пасажирки співробітники транспортної поліції склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше на борту літака сполученням Ларнака – Київ чоловік чіплявся до бортпровідників та інших пасажирів через маску, яку треба одягати в салоні повітряного судна. Він кричав та матюкався. Тож в аеропорту поліція прямо з літака забрала пасажира, який скандалив.

Читайте також: