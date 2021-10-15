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    В Україні зареєстрували два Ан-148 із Росії

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    Вироблені в Росії літаки Ан-148 з українською реєстрацією - В Україні зареєстрували два Ан-148 із Росії

    Вироблені в Росії літаки Ан-148 з українською реєстрацією

    фото: Володимир Біленко

    Росія не здатна без України експлуатувати Ан-148?

    У державному реєстрі цивільних повітряних суден України засвітилися два літаки Ан-148, які раніше літали в російській авіакомпанії «Ангара». Вони були випущені в Воронежі в 2011 і 2012 році. Реєстраційні посвідчення на них видані 7 жовтня, пише Аvianews.

    За даними онлайн-радара flightradar24.com, один з авіалайнерів з новим українським номером UR-CTC 14 жовтня прибув з Кишинева в аеропорт Бориспіль. Другий борт з реєстрацією UR-CTF поки перебуває у Кишиневі.

    Обидва Ан-148 зареєстровані на нову українську авіакомпанію Air Ocean Airlines. Їх новим власником значиться компанія Cyprus aircraft leasing 2 (Cal) LTD.

    У державному реєстрі юридичних осіб значиться, що нова авіакомпанія заснована 27 серпня 2020 року. Її власником вказано Романа Трохимчука, а директором – Миколу Мельниченка.

    Для отримання сертифіката експлуатанта та старту польотів авіакомпанії потрібно було зареєструвати в Україні мінімум два літаки.

    Зазначені Ан-148 літали у Сибіру в російській авіакомпанії «Ангара» з реєстраціями RA-61711 і RA-61714. Вона їх отримала через лізингову компанію «Ільюшин Фінанс Ко».

    В ході експлуатації авіакомпанія зіткнулася з проблемами з підтримки льотної придатності літаків на тлі військової агресії РФ в Україні та політики санкцій щодо країни-агресорки. Це призвело до простою повітряних суден.

    У серпні обидва Ан-148 опинилися в Кишиневі. На їх фюзеляжі були залишки лівреї колишнього експлуатанта і номера українського реєстру UR-CTC і UR-CTF.

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    Теги: Росія Аеропорт Бориспіль санкції бізнес Антонов літак аеропорт
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    В Україні зареєстрували два Ан-148 із Росії