Російська армія розпочала масштабні маневри на Курильських островах

Буде відпрацьовуватись протистояння крупному військовому десанту

Військовослужбовці армійського корпусу Східного військового округу Російської Федерації готуються до контрольної перевірки на Курильських островах, зокрема вони вчаться відбивати висадку морського десанту умовного противника. До навчань залучено понад 3 тисячі російських військових та сотні одиниць техніки, повідомляють російські ЗМІ.

«Артилеристи острівного регіону відпрацьовують навички з підготовки протитанкових ракетних комплексів (ПТУР) до відкриття вогню, виконують завдання з розвідки місцевості та управління вогнем під час виконання навчально-бойових завдань. Розрахунки 152-мм самохідних артилерійських установок «Гіацинт-С» у нічних умовах із закритих вогневих позицій тренуються завдавати вогневої поразки за цілями, що імітують бойову техніку умовного супротивника, на дистанціях до кількох десятків кілометрів», — йдеться у повідомленні.

У навчаннях також задіяні розрахунки мінометів «Сані» та безпілотні літальні апарати «Орлан-10» та «Елерон-3». Підрозділи ППО виконують завдання щодо «виявлення, ідентифікації та знищення літальних апаратів умовного супротивника, які здійснювали викид повітряного десанту».

Ряд островів Курильської гряди були захоплені радянською армією під час другої світової війни. Японія не визнає анексії. Врегулювання територіальної суперечки є умовою укладання мирного договору між країнами з боку Токіо. 21 березня МЗС РФ заявило, що Москва не планує продовжувати переговори з Токіо щодо мирного договору через введені Японією санкції. У посольстві Японії вважали це рішення «сумним та неприйнятним».

«Ми вважаємо це абсолютно несправедливим та абсолютно неприпустимим, у зв'язку з чим висловлюємо суворий протест. Ми не міняємо свій курс на вирішення проблеми північних територій та укладання мирного договору», — заявив глава японського уряду на дебатах у парламенті 22 березня.

Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.