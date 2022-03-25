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    Японія ввела санкції проти 25 росіян та 81 російської компанії

    Японія ввела проти Росії санкції за війну в Україні - Японія ввела санкції проти 25 росіян та 81 російської компанії
    Японія ввела проти Росії санкції за війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Також Японія забороняє експорт у Росію предметів розкоші

    Влада Японія вводить нові санкційні заходи щодо 25 приватних осіб та 81 компанії з Росії, а також заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Про це повідомляється на сайті МЗС Японії.

    Зокрема, під санкції потрапили діти і дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, голова держкорпорації «Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності» Ігор Шувалов та його родина, мільярдер Олексій Мордашов, родичі олігархів Бориса та Аркадія Ротенбергів, родичі секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.

    Під санкції також потрапила 81 російська юридична особа, зокрема, автомобільний та суднобудівні заводи та виробники електроніки.

    Також Японія забороняє експорт у Росію предметів розкоші.

    Влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    До слова, Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.

    Теги: МЗС росія окупанти Японія санкції банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Японія ввела санкції проти 25 росіян та 81 російської компанії