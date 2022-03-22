Японія відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору

У Токіо засудили припинення РФ дії щодо консультацій

Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору та заморожування спільних економічних проєктів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ «несправедливим» і «абсолютно неприйнятним», повідомляє Kyodo News.

Він додав, що Японія «твердо протестує» проти такого рішення РФ і не змінить свою позицію щодо вирішення цієї територіальної суперечки та намагання досягнути мирного договору з Росією.

«Дії Росії є надзвичайно нерезонними і повністю неприйнятними», – зазначив урядовець.

Водночас, коментуючи слова росіян про те, що країна зупинила переговори через жорсткі санкції Японії проти РФ, в Токіо зазначили, що їхнє рішення «з’явилося у відповідь на агресію Росії проти України», а Москва «намагається перекласти відповідальність за японсько-російські відносини».

«Японія має рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу», – додав Кісіда.

Нагадаємо, напередодні Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил.

У російському МЗС уточнили, що переговори щодо мирного договору припиняються через «неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни».

Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.