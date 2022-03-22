  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Японія відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору

    Москва &laquo;намагається перекласти відповідальність за японсько-російські відносини&raquo; - Японія відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору
    Москва «намагається перекласти відповідальність за японсько-російські відносини»
    фото: Reuters

    У Токіо засудили припинення РФ дії щодо консультацій

    Японія різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору та заморожування спільних економічних проєктів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ «несправедливим» і «абсолютно неприйнятним», повідомляє Kyodo News.

    Він додав, що Японія «твердо протестує» проти такого рішення РФ і не змінить свою позицію щодо вирішення цієї територіальної суперечки та намагання досягнути мирного договору з Росією.

    «Дії Росії є надзвичайно нерезонними і повністю неприйнятними», – зазначив урядовець.

    Водночас, коментуючи слова росіян про те, що країна зупинила переговори через жорсткі санкції Японії проти РФ, в Токіо зазначили, що їхнє рішення «з’явилося у відповідь на агресію Росії проти України», а Москва «намагається перекласти відповідальність за японсько-російські відносини».

    «Японія має рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу», – додав Кісіда.

    Нагадаємо, напередодні Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил.

    У російському МЗС уточнили, що переговори щодо мирного договору припиняються через «неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни».

    Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

    Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

    Читайте також: Курили – наші. Японія зробила заяву на тлі агресії Путіна в Україні
    Теги: МЗС росія окупанти Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Японія відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору