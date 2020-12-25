Російські силовики відкрили справу проти соратниці Навального

Слідчі розпочали розслідування проти Любові Соболь після того, як вона намагалась зустрітися з агентом ФСБ

Проти юристки Фонду боротьби з корупції опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь російські силовики відкрили кримінальну справу про «порушення недоторканності житла із застосуванням насильства чи загрози його застосування». Про це повідомив директор ФБК Іван Жданов, пише Радіо Свобода.

Максимальне покарання за цією статтею передбачає до двох років позбавлення волі.

Жданов повідомив у твіттері, що слідчі розпочали розслідування проти Соболь після того, як вона подзвонила у двері агента ФСБ, ймовірно, причетного до отруєння Навального.

Російська влада ситуацію наразі не коментувала.

Вранці 25 грудня російські силовики прийшли з обшуком додому до Соболь і забрали її комп’ютери й телефони, заявили соратники Навального.

Згодом у твіттері Соболь з’явилося повідомлення, що її чоловікові і дочці дозволили залишити квартиру.

Пізніше в ФБК повідомили, що Любов Соболь відвезли на допит до Слідчого комітету. «Те, що до Соболь прийшли з обшуком, вказує на те, що кримінальну справу порушили, ймовірно, за частиною 1 статті 139 КК («Порушення недоторканності житла»). Це буде перша справа, яку порушено за дзвінком – у прямому сенсі слова», – заявив Жданов.

Раніше суд у Москві оштрафував соратницю російського опозиціонера на тисячу рублів за те, що вона сиділа в машині біля будинку Костянтина Кудрявцева, якого політик називає учасником групи його отруйників.

Соболь визнали винною в непокорі працівнику поліції. У поліції її хотіли опитати в рамках дослідчої перевірки у кримінальній справі про порушення недоторканності житла, але вона відмовилася давати свідчення.

Кілька днів тому Олексій Навальний оприлюднив в інтернеті запис своєї розмови з особою, яку він ідентифікував як Кудрявцева. Той фактично зізнався, що опозиціонер був отруєний влітку цього року в Томську співробітниками російської спецслужби. ФСБ назвала запис розмови з Кудрявцевим «підробкою».

Приїзд поліції до Соболь і її допит Навальний назвав «істеричною реакцією», яка «не просто підтверджує справжність розмови з Кудрявцевим, а й, випадковим чином, дає нам більше інформації про те, скільки заплатили фсбшниками, які намагалися мене вбити».

У своєму блозі Навальний написав про квартиру, яку через два місяці після спецоперації в Томську і Омську купив Кудрявцев. «Чи може це бути збігом? Може, звичайно. Але особисто мені так не здається», – зазначив Навальний.

Соболь була серед журналістів і політичних активістів, які намагалися зустрітися з Кудрявцевим пізно ввечері 21 грудня, у день, коли Навальний опублікував розмову.

Нагадаємо, Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального.

19 січня комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

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