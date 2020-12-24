30% росіян вважають отруєння Навального інсценуванням ─ опитування

Версії про те, що замаху на Навального не було, або що це провокація західних спецслужб, в основному підтримують прихильники Путіна від 40 до 54 років і старше 55 років

15% з тих, хто чув про отруєння Навального вважають, що «це спроба влади усунути політичного опонента»

30% жителів Росії вважають отруєння опозиційного політика Олексія Навального інсценуванням, ще 19% підтримують версію президента РФ Путіна про «провокацію західних спецслужб». Такі дані дослідження оприлюднило агентство «Левада-центру», повідомляє Медуза.

Автори дослідження зазначають, що 15% з тих, хто чув про отруєння Навального вважають, що «це спроба влади усунути політичного опонента».

Також у дослідженні йдеться, що:

7% опитаних сказали, що «це особиста помста когось із фігурантів його розслідувань»,

6% заявили про «боротьбу всередині російської опозиції»,

4% назвали інші причини, а 1% припустив, що Навальному стало погано через проблеми зі здоров'ям,

кожен п'ятий опитаний не зміг відповісти.

Соціологи інформують, що версії про те, що замаху не було, або що це провокація західних спецслужб, в основному підтримують ті, хто щось чув про справу, підтримує президента Росії і відноситься до віковими групами від 40 до 54 років і старше 55 років.

У «Левада-центрі» відзначили, у тому, що це спроба влади усунути опонента, скоріше впевнені ті, хто уважно стежить за справою, виступає проти діяльності президента і відноситься до більш молодим гуртам росіян.

Нагадаємо, Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального.

19 січня комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

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