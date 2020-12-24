Комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального

Засідання планується 19 січня наступного року

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини 19 січня проведе засідання у справі про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це Deutsche Welle з посиланням на спецдоповідача ПАРЄ у справі Навального Жака Мера.

«На зустріч мають намір запросити і представників російської влади, і Навального», ─ йдеться у повідомленні.

За словами Мера, розслідування Bellingcat народжує нові питання до Москви.

Він також назвав «дуже важливим елементом» у справі запис телефонної розмови Навального з одним з його ймовірних отруйників.

Крім того, ПАРЄ може направити Росії запит про необхідність розслідувати атаку на Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

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