Путін і труси Навального. Світова преса про наслідки останнього інформаційного вибуху

«Путін не пробачить Навальному цю атаку»

Російський опозиціонер Олексій Навальний зумів додзвонитися до свого отруювача і дізнатися деталі спецоперації, яку кремлівські спецслужби провели влітку цього року. Новина про це і запис відповідної телефонної розмови справили ефект вибуху. Навальному вдалось розговорити військового хіміка, співробітника Інституту криміналістики ФСБ, фахівця з усунення слідів отрут Костянтина Кудрявцева. Цей фахівець безпосередньо входив до групи, яка труїла опозиціонера «Новачком».

Запис розмови Навальний опублікував на своєму YouTube-каналі:

Опозиціонер представився Кудрявцеву помічником секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Крім того, Навальник використав програму, яка підмінює номер телефону дозвонювача. Отже, «жертва» була переконана, що їй телефонують зі звичного для неї номера співробітники Федеральної служби безпеки.

Власне, запис телефонної розмови – друга частина викриття злочинців, які труїли Навального. Першою було відео, на якому він із командою розслідувачів розповідав, хто саме причетний до замаху. Нагадаємо, у грудні журналісти Bellingcat, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, і отруїли політика сумнозвісним «Новачком». Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ. За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.

Історія з Навальним може закінчитися для Росії новим витком санкцій. «Тиск на Кремль у зв'язку зі справою Навального посилюється. Після публікації нових подробиць отруєння опозиціонера Кремлю загрожують неприємні запитання і наслідки», – пише австрійське видання Der Standard.

Наслідки телефонної розмови навального зі своїм вбивцею будуть серйозними, переконані іноземні ЗМІ. Та для Кремля такий скандал – звична справа. Сухим з води Путін виходив і не за таких обставин…

Удар по російських спецслужбах

Американське видання The Washington Post у редакційній статті називає викриття Навального «серйозним конфузом Путіна, який в минулому сам був шпигуном».

«Путінських шпигунів обвели навколо пальця… Тепер повністю розкрито одне з найбільш конфіденційних підрозділів ФСБ, яка бере участь в організації атак із застосуванням зброї, забороненої міжнародним договором», – йдеться у матеріалі.

Видання наголошує, що інформація, зібрана в ході розслідування, включаючи мимовільне зізнання Кудрявцева, є для урядів Сполучених Штатів та інших країн приводом для запровадження санкцій проти осіб, причетних до замаху на вбивство і до незаконного застосування Росією хімічної зброї. «Ми точно знаємо, чим був напад на Навального і хто його здійснив. Це повинно спричинити за собою наслідки», – робить висновок The Washington Post.

Розмова Навального з ймовірним співробітником ФСБ «поставила під сумнів образ могутніх і професійних російських спецслужб і «створила контраст з історією із масштабною кібератакою в США (злам американських урядових мереж, про які США повідомили 13 грудня, - «Главком»), в якій звинувачують російських хакерів», – пише New York Times.

Німецьке видання Deutsche Welle зауважує, що Олексій Навальний вибрав «дуже цікаву тактику для своєї боротьби»: «Він діє ретельно і не поспішає викладати на стіл всі козирі. На цей раз удар був точковим – всього одна телефонна розмова».

Росією прокотилися акції на захист Навального. У Москві до будівлі ФСБ активісти принесли труси – що символічно, адже отруту вбивці наносили саме на спідню білизну опозиціонера

Наскільки дивним було тривале мовчання російської пропаганди у відповідь на першу частину розслідування (що підтверджувала факт отруєння та викривала перебіг цієї операції російських спецслужб), настільки вражає швидкість, з якою з'явився коментар до другої частини (власне, самої телефонної розмови). І з'явився він не від умовного політичного блоку або головних пропагандистів, а від самої ФСБ», – зауважують автори статті.

Втім, на цьому несподіванки завершились, зазначає видання: «Спецслужба відреагувала швидко, але ось зміст відповіді банально, передбачувано і не дуже логічно. У ФСБ розмову Навального з Кудрявцевим називають одночасно підробкою і провокацією. У нагромадженні слів, випущених ФСБ, видно всю неповороткість системи. На чіткі і потужні удари вона може відповідати лише завченими фразами про іноземні спецслужби».

Німецьке видання Die Welt зазначає, що цим відео Навальний робить головний інструмент влади Путіна (тобто ФСБ) мішенню для насмішок і знущань. «Цього Кремль йому не пробачить. Навальний, його сім'я і його соратники роками піддаються державним репресіям, які тепер, ймовірно, посиляться. Після повернення в Росію опозиціонер може відразу опинитися за гратами, наприклад, через держзраду. Уявні докази цього російським органам безпеки не доведеться шукати довго», – йдеться у матеріалі.

Політичні наслідки

Після виходу відео Навального з телефонною розмовою послів Німеччини, Франції й Швеції в Москві викликали в зовнішньополітичне відомство РФ. Лабораторії саме цих трьох країн у своїх звітах заявили про виявлення слідів хімічної зброї «Новачок», яку застосували проти російського опозиціонера. Організація з заборони хімічної зброї підтвердила ці висновки. У МЗС РФ оголосили, що на зустрічі з послами російська сторона оголосила про запровадження санкцій проти цих країн, пише Лента.ру. Євросоюзу, у свою чергу, планує запровадити нові санкції щодо Росії за спробу вбивства Навального. Російські ЗМІ пишуть, що під дію обмежень можуть потрапити два заступника глави Міноборони ФРН і представники Міноборони Франції, а також представники федерального канцлера ФРН. Крім того, санкції можуть торкнутися безпосередньо керівників лабораторій, які були задіяні у вивченні біоматеріалу, який взяли у німецькій лікарні, у Навального. Відзначається, що всі зазначені особи «так чи інакше відмовилися від співпраці з Москвою в розслідуванні справи Навального», а також, «скориставшись ситуацією, що склалася, активно сприяли запровадженню Євросоюзом нових антиросійських санкцій». Як очікується, всім їм буде заборонений в'їзд на територію Росії.

Видання Die Welt теж згадує і про політичний аспект історії з отруєнням Навального. «Якщо Навальний тепер залишиться в Німеччині і стане опозиціонером у вигнанні, для нього самого мало що зміниться. З більшістю своїх прихильників він в будь-якому випадку спілкується за допомогою відео на YouTube. Однак для Берліна це буде означати, що ФРН надає притулок заклятому ворогові Путіна, чиє ім'я російський президент уникає називати. Тим самим Німеччина може стати місцем, де критик Кремля Навальний зможе спокійно займатися своєю справою – з благословення німецького уряду, як вважатиме Росія. Для відносин обох країн, це обіцяє поки що непередбачувані наслідки», – робить висновок Die Welt.

Дивує не Кремль, а росіяни

Британська The Times у редакційній статті пише: «Хоробрість і наполегливість Навального примітні. Протягом останніх восьми років він невпинно боровся за викриття корупції путінського режиму, незважаючи на всі спроби Кремля зупинити його».

З огляду на долю інших дисидентів, Навальний не може тішити себе ілюзіями, що російські служби безпеки не спробують убити його знову, – вважають автори статті. – Але він не здається. Можливо, тому, що його кампанія досягає успіху. Популярність Путіна і його партії «Єдина Росія» в цьому році впала до рекордно низького рівня на тлі падіння реальних доходів».

Історія з отруєнням Навального, пише німецька загальнонаціональна щоденна газета Die Tageszeitung, вражає «ставленням до таких подій політиків, а також російського суспільства».

«Девіз такий: про які б звинувачення не йшлося – нам хоч трава не рости. Реакція Кремля абсолютно передбачувана…

А росіяни?

Всього лише за 24 години відео Навального переглянули близько 12 млн користувачів. Однак воно не викликало гучного обурення ні у кого, крім як у прибічників опозиціонера, які і до того йому вірили. Це, можливо, вказує на те, що тут вже утвердилися сила звички і усвідомлення, що на Путіна не знайти управу. І саме це сумно», – констатує видання.

Наталія Сокирчук, «Главком»