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    У СБУ пояснили, чому ввели санкції проти літаків Козака й Медведчука

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    У СБУ пояснили, чому ввели санкції проти літаків Козака й Медведчука
    Фото з відкритих джерел

    Літакам заборонено входити в повітряний простір України

    Санкції щодо літаків народних депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака введені за польоти в Російську Федерацію й на тимчасово окуповані території України з порушенням українського законодавства. Йдеться про літаки молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA,  повідомили в Службі безпеки України.

    «На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до вказаних компаній такі санкції як: призупинення виконання фінансових і економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, блокування активів», – повідомили в СБУ.

    Санкції повинні діяти до закінчення окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.

    Нагадаємо, проти літаків Медведчука й Козака введені санкції. Тепер цим літакам заборонено входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України і брати пасажирів.

    Також голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

    Водночас спікер Верховної ради України Дмитро Разумков не підтримав закриття каналів Медведчука. За його словами, Служба безпеки України не обґрунтувала необхідність санкцій.

    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ СБУ санкції літак
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