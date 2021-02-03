Перерваний політ Медведчука. Блокування каналів – не найблючіший удар по куму Путіна?

Вперше за сім років війни українська влада обмежила вільне пересування Медведчука

Поки триває збурення в соцмережах та парламенті, спровоковане сенсаційним нічним рішенням Ради національної безпеки та оборони про заборону мовлення трьох телеканалів з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука («112 Україна», NewsOne, ZIK), є один важливий момент, який ЗМІ спочатку обділили своєю увагою.

По куму Путіна завдано ще один, не менш болючий удар. Вперше за сім років війни українська влада обмежила вільне пересування Медведчука. Під санкції потрапили літаки, якими користувались Медведчук та формальний власник його телеімперії та колега по фракції Тарас Козак. Останнього підозрюють в торгівлі вугіллям з окупованими територіями та, відповідно, у фінансуванні тероризму.

Опальні компанії, що володіють літаками, згадуються в президентському указі про накладення санкцій, який вийшов ще 29 січня, але особливу увагу вони привернули саме зараз. Мова йде про три кампанії: Twinstar Holdings S.A., зареєстровану в Белізі, молдовську JET4U S.R.L та португальську JET4U LDA. Формулювання щодо терміну накладення санкцій звучить оригінально: якщо до белізької фірми вони застосовуються на три роки, то на дві інших – «до закінчення терміну окупації АР Крим або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв'язку із анексією Кримського півострова». Цим же указом були запроваджені трирічні санкції проти двох громадян Китаю – Ду Тао та Чен Хойшен, вочевидь, навздогін кейсу із купівлею підприємства «Мотор Січ».

Історія з літаками нардепів навіть отримала окремий коментар Служби безпеки, щоправда, не того ж дня, коли були запроваджені санкції, а «одним гамузом» з новиною про відключення від ефіру «МедведчукТБ».

СБУ зазначила, що за її ініціативи були застосовані санкції до вищеназваних компаній «за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства». Обмеження передбачають зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів. Тож тепер ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів. Ані в січневому указі, ані в уточненні СБУ не йде мова, що до цих компаній мають стосунок Медведчук та Козак, проте численні джерела підтверджують: «під роздачу» потрапили саме одіозні нардепи.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергей Лещенко, який неодноразово демонстрував свою обізнаність подіями у владних кулуарах, зауважив, що «блискавичне рішення» РНБО було прийнято в момент максимального ослаблення російського президента внутрішніми конфліктами та можливого загострення ситуації в Росії через засудження Олексія Навального. Також, за словами Лещенка, на запровадження санкцій вплинуло встановлення контакту Києва з новою американською адміністрацією після дзвінка держсекретаря Тоні Блінкена міністру закордонних справ Дмитру Кулебі.

Медведчук та інші депутати від ОПЗЖ не приховували, що були частими гостями в Москві, а трійця підконтрольних їм телеканалів регулярно рапортувала про те, як «голуби миру» ведуть перемовини безпосередньо з найвищими російськими можновладцями. Для польоту українські візитери використовували саме приватні літаки Медведчука, більш того, його статус переговірника дозволяв літати напряму з України в Росію, хоча для інших «смертних» доступний лише маршрут з «перемичкою» в Мінську, Стамбулі чи, наприклад, у Кишиневі.

Раніше такий ексклюзивний стан Медведчука був хоча б якось виправданий тим, що його залучення до перемовин щодо обміну полонених вимагав Кремль (власне, свій особливий статус Медведчук отримав ще за попереднього президента). Але ніяких обмінів давно не відбувається, а лідер ОПЗЖ використовує польоти в Росію переважно для власного доволі грубого піару. І навіть анонсоване звільнення кількох заручників, навколо якого було стільки розмов і яке так і не відбулося, численний пул пригодованих експертів Медведчука та ватажки «республік» намагалися подати як його особисту заслугу. Але особистий літак путінського кума так і не вилетів за полоненими до Ростова. І тепер невідомо, коли зможе залишити межі України.

Бізнес-джет Gulfstream Aerospace G650

Приватним транспортом Медведчук літав не тільки в Росію та назад. Так, саме бізнес-джет Gulfstream Aerospace G650 фігурував в гучній історії на початку минулого року з одночасним вояжем до екзотичного Оману сім’ї Медведчука та Володимира Зеленського.

Посилений карантин, який передбачав режим «закрите небо», не став перепоною для пересувань Медведчука: журналісти програми «Схеми» з’ясували, що за спецдозволами той же приватний літак із бортовим номером T7GEM здійснив 16 перельотів із аеропорту «Київ» в аеропорт «Ужгород» і звідти. В Карпатах у депутата знаходиться дача. Медведчук не заперечував, що користується цим літаком, але запевняв, що лише орендує його. Користується «Гольфстрімом» і партнер Медведчука Тарас Козак, якого санкції РНБО торкнулися безпосередньо.

Цікаво, що бізнес-джетом такої ж моделі свого часу володів один з найбільших російських бізнесменів з оточення Путіна Геннадій Тимченко, але був змушений продати його, коли потрапив під санкції США. Мільярдер тоді жалівся, що через санкції американська компанія припинила обслуговування літака і він просто стояв «на приколі». Медведчук знаходиться під санкціями США з 2014 року, відкрито цим хизується і навіть через фірми-прокладки веде з американськими компаніями бізнес. Але нові реалії навряд чи його потішать: пул телеканалів та літаки можуть бути першим дзвіночком, після якого під удар потраплять інші об’єкти бізнес-імперії нардепа. Або ж ми бачимо гру Банкової (скоріш за все, спільну з Вашингтоном) для підвищення ставок. Зокрема, для тиску на кремлівського друга сімейства Медведчуків.

Павло Вуєць, «Главком»