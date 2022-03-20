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    Розслідування воєнних злочинів РФ розпочало шість країн

    Генпрокурорка Венедіктова оприлюднила список - Розслідування воєнних злочинів РФ розпочало шість країн
    Генпрокурорка Венедіктова оприлюднила список
    фото: narodna-pravda.ua

    Воєнні злочини країни-агресорки фіксують не лише українські правоохоронці, але й інші держави

    Уже шість країн Європи розпочали розслідування злочинів, які Росія коїть на території нашої держави. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Тwitter.

    Ірина Венедіктова зазначила, що окрім України розслідування воєнних злочинів Росії розпочали:

    • Естонія;
    • Литва;
    • Німеччина;
    • Польща;
    • Словаччина;
    • Швеція.

    Генеральна прокурорка наголосила, що наразі її офіс тісно співпрацює з цими державами, щоб пришвидшити обмін інформацією і доказами.

    Нагадаємо, МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів.

    Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

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    Теги: Швеція росія окупанти Польща Німеччина Словаччина війна Естонія Литва розслідування Україна окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Розслідування воєнних злочинів РФ розпочало шість країн