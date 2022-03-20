Розслідування воєнних злочинів РФ розпочало шість країн
Воєнні злочини країни-агресорки фіксують не лише українські правоохоронці, але й інші держави
Уже шість країн Європи розпочали розслідування злочинів, які Росія коїть на території нашої держави. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Тwitter.
Ірина Венедіктова зазначила, що окрім України розслідування воєнних злочинів Росії розпочали:
- Естонія;
- Литва;
- Німеччина;
- Польща;
- Словаччина;
- Швеція.
Генеральна прокурорка наголосила, що наразі її офіс тісно співпрацює з цими державами, щоб пришвидшити обмін інформацією і доказами.
Нагадаємо, МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів.
Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.