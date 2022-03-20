У бою з російськими окупантами загинула 22-річна військова із Житомирщини

Разом з Бургарт загинули за Україну восьмеро Героїв з Хмельниччини

19 березня з'явилося повідомлення про те, що внаслідок обстрілу російських військ загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт – уродженка села Міньківці Андрушівської громади. Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в мережі Facebook Андрушівська міська рада.

У повідомленні сказано, що 22-річна Олександра була випускницею Андрушівської гімназії. У 2021 році закінчила військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Захищала Україну у 19-ій окремій ракетній бригаді «Свята Варвара».

Разом з нею загинули за Україну восьмеро Героїв з Хмельниччини.

Нагадаємо, у бою під Волновахою загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак.