Росія заплатить за все. МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів

Кожен українець після перемоги зможе отримати компенсацію

Міністерство внутрішніх справ розпочинає проєкт із відеофіксації всіх воєнних злочинів Росії для того, щоб кожен постраждалий українець зміг отримати компенсацію. Про це під час брифінгу 19 березня заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє Медіа центр Україна.

«З початку війни російські військові здійснили сотні тисяч злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Нацполіція та МВС фіксують всі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Для цього МВС починає проєкт з відеофіксації всіх злочинів. Всім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати покази, в тому числі й відео- та фотодокази. Щоб потім Росія відшкодувала всю шкоду, наразі це сотні мільярдів доларів», – зазначив посадовець.

За його словами, військові РФ грабують та розстрілюють цивільних українців.

«Відомо про розстріл трьох громадян України у Бородянці, які випадково вийшли на позицію росіян. Їх роздягли, оглянули телефони, а потім розстріляли, щоб українці не розповіли про позиці», – сказав Геращенко.

Він зауважив, що поки що немає жодного зафіксованого та задокументованого факту зґвалтування, однак про такі випадки йшлося у перехоплених розмовах окупантів.

«Кожен громадянин України, який став жертвою такого злочину, у майбутньому отримає компенсацію від держави-агресора. Наразі неможливо порахувати пошкодження інфраструктури, але все буде відшкодовано за рахунок активів російського «Центробанку» та інших державних російських інституцій, рахунки яких зараз заморожені закордоном», – наголосив радник міністра.

Геращенко зазначив, що всі воєнні злочини розглядатимуться українськими судами. Всі засуджені будуть оголошені в міжнародний розшук.

Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

До слова, Україна налагоджує експорт в умовах війни.