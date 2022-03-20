Чи допоможуть РФ гіперзвукові ракети «переламати» хід війни – думка Пентагону

Росія вже суттєво не змінить ситуацію

Ракетні бомбардування не приховують факту, що окупанти застрягли на своїх позиціях

Міністр оборони США Ллойд Остін впевнений, що застосування гіперзвукових ракет російськими військами суттєвої ролі у війні з Україною не відіграє. Про це пише AFP.

За словами Остіна, ракетними бомбардуваннями Путін намагається відновити наступальний потенціал російського війська, яке вже не може просуватися вглиб України.

Міністр оборони США зазначив, що у Пентагоні бачать, як Росія атакує українські міста та містечка, та вважають, що це триватиме й надалі.

«Пентагон не буде ані підтверджувати, ані ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет», – заявив Ллойд Остін.

Міністр також зазначив, що українські війська ефективно використовують допомогу, яку надали західні партнери, а росіяни не можуть просунутися вглиб країни та застрягли на своїх позиціях.

Напередодні повідомлялося, що США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні.

Гіперзвукова зброя рухається уп’ятеро скоріше за швидкість звуку. Її важко виявити та уразити системами протиракетної оборони.

Наадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За даними агресора, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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