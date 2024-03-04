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Розвідка отримала доступ до серверів міноборони Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розвідка отримала доступ до серверів міноборони Росії
Спецоперація дозволила встановити повну будову системи міноборони РФ та його ланок
фото з відкритих джерел

Розвідники заволоділи документами, які циркулювали між тисячами структурних одиниць ворожого відомства

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України реалізували чергову успішну спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки отримано доступ до серверів міністерства оборони країни-агресорки.

Тепер українська розвідка володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між більш ніж 2 тис структурних одиниць силового відомства Росії.

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ГУР отримало доступ до серверів міноборони країни-агресорки
ГУР отримало доступ до серверів міноборони країни-агресорки
фото: Головного управління розвідки Міноборони України

Отримана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів російського міністерства, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ».

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тімура Вадімовіча. Зазначається, що цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції «Майдан-3». Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

Читайте також: Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР
Теги: розвідка Міноборони кібератака Міноборони РФ документи

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