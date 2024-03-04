Розвідка отримала доступ до серверів міноборони Росії
Розвідники заволоділи документами, які циркулювали між тисячами структурних одиниць ворожого відомства
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України реалізували чергову успішну спецоперацію проти Росії – у результаті DDoS-атаки отримано доступ до серверів міністерства оборони країни-агресорки.
Тепер українська розвідка володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало міноборони РФ, а також масивом секретної службової документації російського міністерства. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між більш ніж 2 тис структурних одиниць силового відомства Росії.
Отримана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів російського міністерства, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ».
У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тімура Вадімовіча. Зазначається, що цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало списки осіб, яких Москва може залучити до так званої операції «Майдан-3». Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів. Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.
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