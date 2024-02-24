Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні

Пакет допомоги для України міститиме боєприпаси

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з очільником МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

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23 лютого міністри закордонних справ України та Іспанії провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed @ZelenskyyUA’s Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo Будь ласка, читайте текст після реклами February 23, 2024

«Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку і солідарність Іспанії з Україною», – розповів Кулеба.

За його словами, Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси.

Також міністри обговорили українську «формулу миру», проведення глобального «саміту миру» та вступ України до Європейського Союзу.

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Нагадаємо, на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидке передання Україні партії броньованих гусеничних машин M113. Крім того, Україна отримає постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.

Як повідомлялося, у січні Іспанія передала Україні броньовики, які будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів. Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги.

До слова, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Між тим, країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.