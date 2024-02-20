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Росія почала вербувати на війну ув'язнених жінок – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія почала вербувати на війну ув'язнених жінок – ЗМІ
Від 20 до 50 жінок погодилися йти на війну, але нікого з них із колонії ще не забрали
фото з відкритих джерел

Жінкам пропонували контракт на рік як снайперам і штурмовикам

Міноборони країни-агресорки Росії почало вербувати на війну проти України ув'язнених жінок. Про це пише видання «Важливі історії». 

За інформацією видання, росіяни вербують на війну ув’язнених жіночої виправної колонії № 2 у селищі Ульянівка Ленінградської області.

Колишні ув’язнені розповіли виданню, що представники Міноборони РФ приходили в колонію кілька разів, починаючи з осені минулого року.

Зокрема, жінкам пропонували контракт на рік, зокрема як снайперам і штурмовикам. Навчання мало тривати два місяці, а після закінчення контракту їм передбачали помилування.

Зазначається, що від 20 до 50 жінок погодилися, але нікого з них із колонії поки що не забрали.

«Одна з жінок вирішила поїхати снайпером, але, прочекавши близько трьох місяців, відмовилася: думала, що швидко відвезуть, а тепер їй залишається сидіти менше ніж рік», – йдеться в матеріалі.

Видання уточнює, що це перший відомий конкретний випадок вербування жінок-ув'язнених у РФ.

Нагадаємо, восени 2023 року приватна військова компанія «Редут», підконтрольна Міністерству оборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону «Борз» для участі у війні проти України.

Як повідомлялося, що Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів для війни в Україні. 

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Теги: розвідка Міноборони РФ навчання помилування росіяни

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