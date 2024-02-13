Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР
Усіх росіян об'єднує розуміння того, що вони живуть у рабстві
фото з відкритих джерел

Керівник спецпідрозділу ГУР заявив, що у країні-агресорці є ціла мережа агентів

Росіяни охоче йдуть на співпрацю з українськими спецслужбами через розуміння того, що вони живуть у рабстві. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів керівник спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Тимур.

Військовий наголосив, що українська розвідка має в країні-агресорці цілу агентурну мережу.

«У кожного мотивація різна. Але одне, що об'єднує їх усіх – вони розуміють, що живуть там у рабстві», – підкреслив Тимур.

Керівник спецпідрозділу ГУР додав, що вся інформація, яку надають росіяни, перевіряється з декількох джерел. «Все перевіряється неодноразово з різних джерел. Підключається, в тому числі, різна агентура», – розповів він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть зрости. Як вказує видання CNN, «відмовляючись визнати причетність України до атак безпілотників у Росії», Буданов сказав, що такі операції цілком можливі.

Раніше повідомлялось, що Кирило Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни. Він заявив, що до початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю. 

Читайте також: Чи дійсно Трамп є шанувальником Росії? Відповідь Буданова
Теги: росіяни ГУР розвідка Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про пошкодження та постраждалих не повідомляється
У низці областей РФ пролунали вибухи
21 сiчня, 00:54
Росія після катастрофи Іл-76 заявила, що про обмін не може бути мови
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
29 сiчня, 13:55
Щонайменше 30 росіян хотіли незаконно отримати громадянство Молдови
Російські мільйонери обманом намагалися отримати громадянство Молдови
27 сiчня, 21:25
Є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит
Падіння Іл-76: розвідка повідомила, чи збирається РФ передавати тіла «загиблих»
30 сiчня, 14:40
Буданов: Росіяни вже бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів, фабрик
Буданов припустив, на які російські об'єкти можуть зрости атаки
1 лютого, 16:37
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
Падіння Іл-76. Україна зверталась щодо повернення тіл «загиблих», але РФ не реагує – ГУР
1 лютого, 23:10
Внаслідок нічної атаки постраждалих немає
Окупанти вдарили «шахедами» по Миколаєву: Кім повідомив про наслідки
8 лютого, 08:09
Країни Балтії попереджали про агресію РФ задовго до повномасштабного вторгнення Путіна до України
Країни Балтії готуються до війни з Росією і закликають інші країни «прокинутися» – Bloomberg
6 лютого, 21:14
Дмитро Кулеба
«Те саме, що дати слово Гітлеру». Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна
10 лютого, 23:48

Соціум

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР
Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР
У Москві горить завод МіГ: що відомо
У Москві горить завод МіГ: що відомо
Ілон Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів
Ілон Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Поліція розповіла нові подробиці
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині. Поліція розповіла нові подробиці
Польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
13K
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
9413
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
8165
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
7350
Експрезидент Монголії звернувся до Путіна через скандальне інтерв'ю Карлсону
5874
Путін у пікантній позі: фото з карнавалу в Німеччині

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua