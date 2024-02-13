Що мотивує росіян ставати агентами українських спецслужб: відповідь ГУР

Усіх росіян об'єднує розуміння того, що вони живуть у рабстві

Керівник спецпідрозділу ГУР заявив, що у країні-агресорці є ціла мережа агентів

Росіяни охоче йдуть на співпрацю з українськими спецслужбами через розуміння того, що вони живуть у рабстві. Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів керівник спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Тимур.

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Військовий наголосив, що українська розвідка має в країні-агресорці цілу агентурну мережу.

«У кожного мотивація різна. Але одне, що об'єднує їх усіх – вони розуміють, що живуть там у рабстві», – підкреслив Тимур.

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Керівник спецпідрозділу ГУР додав, що вся інформація, яку надають росіяни, перевіряється з декількох джерел. «Все перевіряється неодноразово з різних джерел. Підключається, в тому числі, різна агентура», – розповів він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть зрости. Як вказує видання CNN, «відмовляючись визнати причетність України до атак безпілотників у Росії», Буданов сказав, що такі операції цілком можливі.

Раніше повідомлялось, що Кирило Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни. Він заявив, що до початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю.