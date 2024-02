Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі

Ізраїльські війська стверджують, що виявили мережу тунелів під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Секторі Гази. Про це йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю.

«Довжина тунелю становила 700 метрів, він пролягав на глибині 18 метрів і був обладнаний кількома вибухозахисними дверима та джерелом електроенергії», – йдеться у повідомленні.

These findings were found within @UNRWA facilities:



Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA's main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o