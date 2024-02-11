Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі

Ізраїль здійснив рейд на центральну штаб-квартиру агентства ООН для допомоги палестинським біженцям

За даними Ізраїлю, знайдений тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу»

Ізраїльські війська стверджують, що виявили мережу тунелів під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Секторі Гази. Про це йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю.

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«Довжина тунелю становила 700 метрів, він пролягав на глибині 18 метрів і був обладнаний кількома вибухозахисними дверима та джерелом електроенергії», – йдеться у повідомленні.

These findings were found within @UNRWA facilities:



Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA's main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o Будь ласка, читайте текст після реклами February 10, 2024

За даними Ізраїлю, тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу». Армія оприлюднила відео зі схемою, яка показує зʼєднання під обʼєктами агентства, стверджуючи, що це доказ того, що ХАМАС використовує інфраструктуру агентства ООН.

Ізраїль здійснив рейд на центральну штаб-квартиру агентства ООН для допомоги палестинським біженцям. Військові заявили, що у приміщеннях будівлі виявили велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.

фото: Israel Defense Forces

«Розвіддані та документи, виявлені в офісах представників UNRWA, підтвердили, що офіси фактично також використовувалися терористами ХАМАС», – йдеться у заяві ЦАХАЛу.

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фото: The Times of Israel

Як пише Times of Israel, під штаб-квартирою ХАМАС розташував підземний центр обробки даних. Про нього розповіли палестинські в’язні під час допитів.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відправиться до Каїру наступного тижня. У єгипетській столиці він обговорить звільнення заручників у Газі.

Як повідомлялося, Байден днями заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.