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Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі
Ізраїль здійснив рейд на центральну штаб-квартиру агентства ООН для допомоги палестинським біженцям
фото: The Times of Israel

За даними Ізраїлю, знайдений тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу»

Ізраїльські війська стверджують, що виявили мережу тунелів під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Секторі Гази. Про це йдеться у заяві армії оборони Ізраїлю.

«Довжина тунелю становила 700 метрів, він пролягав на глибині 18 метрів і був обладнаний кількома вибухозахисними дверима та джерелом електроенергії», – йдеться у повідомленні.

За даними Ізраїлю, тунель служив «значним активом військової розвідки ХАМАСу». Армія оприлюднила відео зі схемою, яка показує зʼєднання під обʼєктами агентства, стверджуючи, що це доказ того, що ХАМАС використовує інфраструктуру агентства ООН.

Ізраїль здійснив рейд на центральну штаб-квартиру агентства ООН для допомоги палестинським біженцям. Військові заявили, що у приміщеннях будівлі виявили велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати та вибухівку.

Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі фото 1
фото: Israel Defense Forces

«Розвіддані та документи, виявлені в офісах представників UNRWA, підтвердили, що офіси фактично також використовувалися терористами ХАМАС», – йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Ізраїль виявив тунель ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН у Газі фото 2
фото: The Times of Israel

Як пише Times of Israel, під штаб-квартирою ХАМАС розташував підземний центр обробки даних. Про нього розповіли палестинські в’язні під час допитів.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відправиться до Каїру наступного тижня. У єгипетській столиці він обговорить звільнення заручників у Газі.

Як повідомлялося, Байден днями заявив, що продовжує посилено працювати, щоб домогтися перемир'я між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС та звільнення захоплених у полон ізраїльських заручників.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Теги: Ізраїль армія документи військові боєприпаси ХАМАС

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