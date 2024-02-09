Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ

Російська ППО нібито знищила 19 безпілотників

Уночі 9 лютого безпілотники нібито атакували чотири регіони Росії. Про це заявило Міноборони РФ.

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«Засоби ППО перехопили та знищили вночі 19 безпілотників над територіями Курської, Брянської та Орловської областей, Краснодарського краю та Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).

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За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, в цьому регіоні безпілотники атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.

Кличков заявив, що постраждалих немає, але водночас додав, що «з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи».

Нагадаємо, уночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу. Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чутно звуки вибухів.

Як повідомлялося, на півночі Москви спалахнув дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 4 тис. кв. метрів, загорянню присвоєно третій ранг складності з п'яти. Для гасіння пожежі було залучено авіацію МНС Росії.

До слова, 8 лютого, в Пермському краю стався вибух газопроводу. В результаті спалахнув вантажний потяг. Інцидент стався в селищі Куєда. Спершу там горіли три цистерни, проте згодом пожежа перекинулася на житлові будинки слища.