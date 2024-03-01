«Майдан-3»: розвідка попередила про збільшення дезінформації та фейків від росіян

Росія продовжує спробу реалізації антиукраїнських кампаній у стилі радянського КДБ

Пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маінпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, який буде мати вигляд пік російської кампанії «Майдан-3» у найближчі місяці.

«Зрада, ганьба, і багато інших слів, які ми всі добре знаємо, і які будуть нестися у контексті різному: це спроби зриву заходів мобілізаційної кампанії, це спроба делегітимізації рішень української влади і у цілому спроби розхитування ситуації в середині країни, підрив нашої міжнародної коаліції, і використання тих самих російських наративів, але не завжди на пряму. Це може відбуватися у різний спосіб», – сказав Юсов.

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Зокрема це стосується ситуцій, де не можна буде перевірити достовірність інформації. Буде відсутня експертна дискусія – її замінять істерики та нагнітання. Андій Юсов наголосив, що дуже важливо прискіпливо ставитися до інформації, яка поширюватиметься від імені анонімних джерел. Можуть бути маніпуляції на досить чутливих темах, напркилад, стосовно поводження з військовополоненими.

Разом з тим, у Юсова запитали, чи відбуваються процесуальні дії проти тих людей, які мають бути задіяні у реалізації цієї антиукраїнської кампанії.

«Контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно. І Служба безпеки України і, у цілому, сектор безпеки і оборони над цим працюють. Що стосується конкретних прізвищ, так, Кірієнко, Сурков. Зрозуміло, що усі колаборанти й зрадники, яких прихистила наразі Московія, будуть так чи інакше у цьому задіяні. На жаль, є й прізвища з тих людей, які наразі знаходяться на території України. Як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється», – зауважив Юсов.

За його словами, росіяни готов витратити небачені суми на створеня фейків та поширення пропаганди. Наразі росіяни для просування своїй наративів у мережі Telegram витратили і заклали понад 250 млн доларів.

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«Але якщо порахувати щоденні витрати держави-терориста на війну і забезпечення окупаційного корпусу, а також боєкомплект, втрати, соціальне навантаження, санкції, то це, насправді, вигідна для Путіна інвестиція, тому що легше відкрити в Україні внутрішній фронт, чим перемогти захисників на лінії фронту», – пояснив представник управління розвідки.

Юсов підкреслив, що це абсолютно не нові методі для Росії: Радянський союз мав глибокі традиції таких дезінформаційних кампаній. Саме тому, як зауважують військові і історики, росіяни українців майже ніколи не перемагали на полі бою – це завжди відбувалось через підступи і розкол українського суспільства.

Андрій Юсов наголосив, що єдність українців буде головною запорукою протидії російським фейкам.

Нагадаємо, розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України.

Стало відомо, що ккраїнська ІТ-армія атакувала найбільший портал Росії.