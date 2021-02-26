РНБО доручили Кабміну розробити закон щодо подвійного громадянства

Люди з подвійним громадянством не повинні працювати в органах влади – Данілов

Уряд має два місяці на розробку законопроєкту про виявлення українців з подвійним громадянством

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розглянути питання подвійного громадянства в Україні.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми сьогодні прийняли рішення, що протягом двох місяців Кабінет міністрів має запропонувати законопроєкт, який дозволить нам чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство».

Секретар РНБО зауважив, що хоча Україна і рухається до цивілізованих країн, де дозволяється подвійне громадянство, вона поки не може собі цього дозволити, адже сусідня Росія використовує цей механізм проти України. Ситуація складається так, що на найвищих державних посадах в Україні опиняються люди з російським громадянством.

«Якщо людина бажає бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо вона має ще одне громадянство, то вона має відмовитися від нього», – заявив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який буде все це контролювати, і буде багаторівнева система верифікації.

При цьому, за словами Данілова, влада України розуміє, що люди на окупованих територіях вимушені отримувати російське громадянство, щоб якось там жити, але коли ці території будуть звільнені від російської окупації, вони самі від нього відмовляться.

Також Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти посадових осіб, які зрадили країну. У цей список держзрадників потрапили десять осіб.