Сапфіри і діаманти. Найкоштовнішу різдвяну ялинку цьогоріч встановили на іспанському курорті



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Дерево знаходиться під цілодобовою охороною Фото: Kempinski Hotel Bahia

З-поміж прикрас на дереві знаходяться два діаманти вартістю $ 2,3 млн і $ 4,9 млн

Названо найдорожчу різдвяну ялинку у світі, яка оцінюється в 14 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Різдвяне дерево встановлено в іспанському готелі Кемпінські Байя в курортному містечку Марбелья. Ялина досягає у висоту шести метрів і розташована в холі будівлі.

Настільки дорогою її роблять незвичні прикраси. На ній розміщено три тисячі кристалів Сваровські, покриті золотими пластинами і алмазним пилом страусині яйця, сапфіри, діаманти, як і дорогі тканини і хутро.

Також ялинку прикрашають вироби модних домів Cartier, Chanel і Louis Vuitton. На її гілках розміщено рожевий діамант вартістю 2,3 мільйона доларів і червоний - за 4,9 млн. Дерево знаходиться під цілодобовою охороною.

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