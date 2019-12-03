Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
Ялинка Білого дому цьогоріч прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США
Перша леді США Меланія Трамп в понеділок, 2 грудня, опублікувала в Twitter фото і відео різдвяного декору Білого дому.
Цього року Офіційна резиденція президента США декорована в білих і золотих кольорах, а акцент у декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.
«Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що всі можуть відчутно красу Різдвяного сезону», - написала перша леді.
“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd— Melania Trump (@FLOTUS) 2 декабря 2019 г.
Так, висота офіційної різдвяної ялинки Білого дому - 5,4 метра. Вона прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США.
Зблизька одне з дерев, показане на відео, демонструє ребус зі словами «Будь кращим», зображений на плитці «Ерудит», що є відсиланням до ініціативи Меланії із боротьби з булінгом.
В їдальні Білого дому виставили зменшені копії пам'яток з усієї країни, включаючи Статую Свободи, міст Золоті Ворота, гору Рашмор, Аламо і Дзвін Свободи.
Зазначається, що в декоруванні Білого дому брали участь волонтери.
Сама Меланія Трамп постала на фото і відео повністю в білому, тим самим повторюючи оформлення інтер'єру.
Раніше повідомлялося, що у Білий дім доставили різдвяну ялинку.