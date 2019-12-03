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    У світі

    Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)

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    <span>Білий дім причепурився до Різдва&nbsp;</span> - Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
    Білий дім причепурився до Різдва 

    Ялинка Білого дому цьогоріч прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США

    Перша леді США Меланія Трамп в понеділок, 2 грудня, опублікувала в Twitter фото і відео різдвяного декору Білого дому.

    Цього року Офіційна резиденція президента США декорована в білих і золотих кольорах, а акцент у декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.

    «Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що всі можуть відчутно красу Різдвяного сезону», - написала перша леді.


    Так, висота офіційної різдвяної ялинки Білого дому - 5,4 метра. Вона прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США.

    Зблизька одне з дерев, показане на відео, демонструє ребус зі словами «Будь кращим», зображений на плитці «Ерудит», що є відсиланням до ініціативи Меланії із боротьби з булінгом.

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    Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
    Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
    Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
    Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)

    В їдальні Білого дому виставили зменшені копії пам'яток з усієї країни, включаючи Статую Свободи, міст Золоті Ворота, гору Рашмор, Аламо і Дзвін Свободи.

    Зазначається, що в декоруванні Білого дому брали участь волонтери.

    Сама Меланія Трамп постала на фото і відео повністю в білому, тим самим повторюючи оформлення інтер'єру.

    Раніше повідомлялося, що у Білий дім доставили різдвяну ялинку.

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