Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)

Ялинка Білого дому цьогоріч прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США

Перша леді США Меланія Трамп в понеділок, 2 грудня, опублікувала в Twitter фото і відео різдвяного декору Білого дому.

Цього року Офіційна резиденція президента США декорована в білих і золотих кольорах, а акцент у декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.

«Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що всі можуть відчутно красу Різдвяного сезону», - написала перша леді.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd