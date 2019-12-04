Зіпсоване свято і величезний штраф: киян попередили, що на них чекає за вирубку ялинок



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Законно придбати новорічні дерева можна у комунальні лісгоспах Києва

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» розпочав кампанію попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року.

Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів. Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Київзеленбуду.

Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, комунальники оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні «розкриваються» різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято.

Звісно, за кожне порушення є відповідне покарання. Відповідно до чинного законодавства, розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням незаконною вирубкою хвойних дерев в межах міста та інших населених пунктів становить від 1152 грн до 1852 грн (залежно від розміру дерева).

Крім того, відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, лісопорушники сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн), а посадові особи - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих мінімумів (2550-5100 грн).

Статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» визначено, що незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-25500 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів (25500-34000 грн) доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, що законно придбати новорічні дерева можна у комунальні лісгоспах за адресами:

вулиця Святошинська, 24 (КП «Святошинське ЛПГ»)

вул. Опришківська, 35 (КП «Дарницьке ЛПГ»).

Ціни за ялинку стартують від 80 грн залежно від розміру і породи дерева.