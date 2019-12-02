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    Новорічні свята для українців триватимуть вісім днів

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    Новорічні свята для українців триватимуть вісім днів

    Уряд прийняв рішення про перенесення робочих днів у 2020 році

    Кабінет міністрів України прийняв рішення про перенесення робочих днів у 2020 році. Про це йдеться у розпорядженні уряду.

    Вирішено перенести у 2020 році робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

    «6 число ми вирішили зробити вихідним днем. 6 січня. І перенесли робочий день на 11 січня», - сказав Гончарук. Таким чином, на Різдво в українців буде чотири вихідні поспіль - 4, 5, 6 та 7 січня. 

    Нагадаємо, що на новорічно-різдвяні свята у грудні 2019 року і січні 2020 року українці відпочиватимуть вісім днів.

    Кабмін видав відповідне розпорядження, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.

    Таким чином, згідно із документом, на Новий рік очікується чотири вихідні дні: з неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня. На різдвяні свята українці теж матимуть чотири вихідні дні ппоспіль - з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.

    Кабмін вихідні свята українці Різдвяні свята
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