Вчені знайшли найдавнішого предка людини, який ходив на двох ногах



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Добре збереглися кістки кінцівок, в тому числі ліктьова, стегнова і великогомілкова кістки, хребці Фото: Christoph Jäckle

Останки цих приматів були знайдені на півдні Німеччини

Німецькі вчені відкрили новий вид древніх людиноподібних мавп, що жили 11,6 мільйона років тому на території сучасної Європи. Його назвали Danuvius guggenmosi.

Про це повідомляє видання Nature.

Останки цих приматів були знайдені на півдні Німеччини в 2011-2018 роках. Добре збереглися кістки кінцівок, в тому числі ліктьова, стегнова і великогомілкова кістки, хребці. Вивчивши їх, вчені змогли відтворити будову скелета вимерлого гомініда і зрозуміти, як він пересувався.

Виявилося, що D. guggenmosi міг як ходити по землі на двох ногах, так і чіплятися верхніми кінцівками за гілки. При ходьбі він спирався на прямі ноги, як людина, а не на напівзігнуті, як шимпанзе або горила.

Вчені також встановили, що дорослий самець нововідкритого виду сягав одного метра у висоту і 34 кілограмів ваги. Зовні він нагадував сучасних шимпанзе бонобо.

Знахідка показує, що примати освоїли прямоходіння набагато раніше, ніж вважалося (за попередніми оцінками, це могло статися близько 6 мільйонів років тому). Можливо, загальний предок людей і мавп пересувався саме так, як D. guggenmosi.

Нагадаємо, у США вчені з Брукліна у Нью-Йорку розробили стартап Air Co, що перетворює вуглекислий газ на горілку.

Як повідомлялося, протягом багатьох років вчені вважали, що чим більше часу людина присвячує вищій освіті, тим менше у неї шансів на розвиток деменції в літньому віці.