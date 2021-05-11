Сектор Газа та Ізраїль обмінялися ракетними обстрілами, є загиблі

На територію Ізраїлю, окрім понад 30 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас»

У понеділок ввечері палестинські бойовики в Секторі Гази здійснили ракетний обстріл у напрямку району Єрусалиму та півдня Ізраїлю.

Як повідомляє BBC, на територію Ізраїлю, окрім понад 30 ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Видання уточнює, що відповідальність за напади взяло на себе терористичне угрупування «Ісламський джихад».

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Газі, в результаті чого 20 палестинців, у тому числі дев'ять дітей, загинули, ще 65 були поранені.

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де напередодні сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.