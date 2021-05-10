Вже понад 300 осіб постраждали внаслідок сутичок в Єрусалимі

Протистояння палестинців та ізраїльських силовиків триває третю добу

Унаслідок кількаденних зіткнень з ізраїльськими силами безпеки на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 305 палестинців, повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post з посиланням на Червоний Півмісяць. За його даними, семеро поранених знаходяться у важкому стані.

כוחות משטרה פועלים משעות הבוקר מול הפרות סדר והתפרעויות אלימות בהר הבית. הכוחות נכנסו לשטח ההר כדי להדוף את המתפרעים, שירו לעברם זיקוקים והשליכו אבנים וחפצים שונים. בפעילות נפצעו 9 שוטרים, אחד מהם פונה לקבלת טיפול רפואי. נמשכת הכוננות המוגברת ברחבי ירושלים בכלל, ובעיר העתיקה בפרט pic.twitter.com/zCsqCwHF4A — משטרת ישראל (@IL_police) May 10, 2021

Сьогодні вранці заворушення поновилися на території мечеті аль-Акса. Ізраїльська поліція обстріляла протестуючих гумовими кулями і застосувала сльозогінний газ. У зіткненнях постраждали дев'ять поліцейських, одного з них було надано медичну допомогу, повідомили в поліції. В її акаунті в Twitter опубліковано відео сьогоднішніх зіткнень.

Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

Сьогодні, 10 травня, Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.