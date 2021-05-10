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    Вже понад 300 осіб постраждали внаслідок сутичок в Єрусалимі

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    Причиною конфлікту стало виселення кількох арабських сімей - Вже понад 300 осіб постраждали внаслідок сутичок в Єрусалимі
    Причиною конфлікту стало виселення кількох арабських сімей
    Фото: jpost.com

    Протистояння палестинців та ізраїльських силовиків триває третю добу

    Унаслідок кількаденних зіткнень з ізраїльськими силами безпеки на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 305 палестинців, повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post з посиланням на Червоний Півмісяць. За його даними, семеро поранених знаходяться у важкому стані.

    Сьогодні вранці заворушення поновилися на території мечеті аль-Акса. Ізраїльська поліція обстріляла протестуючих гумовими кулями і застосувала сльозогінний газ. У зіткненнях постраждали дев'ять поліцейських, одного з них було надано медичну допомогу, повідомили в поліції. В її акаунті в Twitter опубліковано відео сьогоднішніх зіткнень.

    Нагадаємо, що відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

    Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

    Сутички у Східному Єрусалимі відновилися на наступний день, 8 травня постраждало 90 палестинців.

    Сьогодні, 10 травня, Рада Безпеки ООН планує провести засідання, на якому обговорить ситуацію навколо зіткнень між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими в Східному Єрусалимі.

    Теги: газ Ізраїль ООН поліція Єрусалим Палестина населення
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