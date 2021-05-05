Ізраїль заборонив українцям в'їзд на свою територію

На сьогоднішній день в Ізраїлі отримали щеплення проти коронавірусу двома дозами вакцини близько 55% усього населення країни

Наприкінці квітня МОЗ Ізраїлю виступило проти відкриття кордонів для туристів через погіршення ситуації з коронавірусом у світі

З 4 травня Ізраїль заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики та Туреччини. Про це повідомило українське посольство в Ізраїлі.

Ізраїль також скасував спеціальні дозволи для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, потрібно звернутися до компетентних органів Ізраїлю.

«Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень», – додали у представництві.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виступило проти відкриття кордонів для туристів погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Також планувалося, що ізраїльтянам заборонять подорожувати у країни зі складною Covid-19 ситуацією.

На сьогоднішній день в Ізраїлі отримали щеплення проти коронавірусу двома дозами вакцини близько 55% усього населення країни, у тому числі 75% дорослого населення (віком від 16 років). Як повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини отримали 5 405 523 осіб, другу дозу – 5 094 785

З 1 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус, за умови, що їм виповнилося 16 років і що з їхнього одужання минуло більш як три місяці. На відміну від тих, хто не хворів, перехворілі отримують тільки одну дозу вакцини для закріплення імунної відповіді.

Тим часом, учені Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» й Інституту епідеміології та інфекційних хвороб вважають, що темпи вакцинації в Україні занадто низькі, що може призвести до погіршення епідемічної ситуації.