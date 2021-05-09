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    У сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 90 палестинців: відео

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    У жорстких сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали ще 90 палестинців - У сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали 90 палестинців: відео
    У жорстких сутичках на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали ще 90 палестинців
    Фото: @ShehabAgency

    Ізраїльська поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати

    У Східному Єрусалимі увечері в суботу, 8 травня, щонайменше 90 палестинців постраждали внаслідок сутичок з ізраїльскою поліцією. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Зазначається, що протестувальники кидали в поліціянтів каміння, а також запалили багаття поблизу Дамаських воріт, які відкривають дорогу до мусульманського кварталу Старого міста Єрусалима. Щонайменше один ізраїльский офіцер постраждав.

    У відповідь правоохоронці Ізраїлю застосували сльозогінний газ і водомети. Внаслідок сутичок понад два десятки палестинців були госпіталізовані до медзакладів міста. Травми в основному були викликані гумовими кулями, світлошумовими гранатами і побиттям.

    Водночас товариство Червоного Півмісяця Палестини заявило, що сили безпеки Ізраїлю не дозволили машинам швидкої допомоги дістатися до району Дамаських воріт для надання допомоги пораненим.

    Начальник ізраїльскої поліції Кобі Шабтай заявляє, що копи «постійно працюють над забезпеченням свободи віросповідання і підтриманням порядку і безпеки«.

    «Водночас ми не допустимо жорстоких заворушень, порушень закону та заподіяння шкоди співробітникам поліції», - наголосив він.

    Відомо, що в суботу в районі Шейх Джаррах заарештували двох палестинців, які «напали на поліцейських із перцевим балончиком».

    Про сутички у цей день повідомлялося по всьому Західному берегу Йордану.

    Тим часом спецпредставники «квартету« міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання в складі Росії, США, ЄС і ООН закликали дотримуватися і поважати статус-кво святих місць.

    Нагадаємо, що перші сутички спалахнули у п'ятницю, 7 травня, в останній день священного для мусульман місяця Рамадан, коли тисячі парафіян зібралися на п'ятничну молитву у мечеті аль-Акса.

    Теги: ЄС США Ізраїль ООН Twitter
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