Сенцов подарував Макрону свій тюремний кухоль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Макрон і Сенцов зустрілися в Страсбурзі

Сенцов розповів Макрону про українських в'язнів у Росії й анексованому Криму, зокрема про кримських татар

Український режисер Олег Сенцов подарував під час зустрічі президенту Франції Еммануелю Макрону свій тюремний кухоль.

Про зустріч з Макроном Сенцов розповів у Facebook.

За його словами, президент Франції запевнив, що не зупиниться на тому обміні полонених, який уже відбувся між Україною і Росією, і продовжить допомагати.

Сенцов розповів Макрону про українських в'язнів у Росії й анексованому Криму, зокрема про кримських татар.

«Щоб інформація закріпилася краще, подарував свій тюремний пластиковий кухоль з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: можете його поставити на полицю, а можете викинути у смітник - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених. Обійнялися», - написав він.

Як повідомлялося, Сенцов і Макрон зустрілися в Страсбурзі. Президент Франції похвалив українця за прагнення боротися за людську гідність і свободу.