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    Політика

    Сенцов подарував Макрону свій тюремний кухоль

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    <p>Макрон і Сенцов зустрілися в Страсбурзі</p> - Сенцов подарував Макрону свій тюремний кухоль

    Макрон і Сенцов зустрілися в Страсбурзі

    Сенцов розповів Макрону про українських в'язнів у Росії й анексованому Криму, зокрема про кримських татар

    Український режисер Олег Сенцов подарував під час зустрічі президенту Франції Еммануелю Макрону свій тюремний кухоль.

    Про зустріч з Макроном Сенцов розповів у Facebook.

    За його словами, президент Франції запевнив, що не зупиниться на тому обміні полонених, який уже відбувся між Україною і Росією, і продовжить допомагати.

    Сенцов розповів Макрону про українських в'язнів у Росії й анексованому Криму, зокрема про кримських татар.

    «Щоб інформація закріпилася краще, подарував свій тюремний пластиковий кухоль з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: можете його поставити на полицю, а можете викинути у смітник - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених. Обійнялися», - написав він.

    Як повідомлялося, Сенцов і Макрон зустрілися в Страсбурзі. Президент Франції похвалив українця за прагнення боротися за людську гідність і свободу.

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