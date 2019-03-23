НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується зберігати американські броньовані машини, озброєння і боєприпаси

У польському Повідзі НАТО планує побудувати новий військовий об'єкт, на якому буде зберігатися американська техніка. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє The Wall Street Journal.

На цьому об’єкті планують зберігати американські броньовані машини, озброєння і боєприпаси. Будівництво почнеться влітку і триватиме близько двох років. Вартість проекту - 260 млн доларів.

«Це показує, наскільки близько ми працюємо з США», — заявив Столтенберг. Об’єкт потрібен “для зміцнення присутності США, яка розширилася в Польщі”.

В цілому подібних об’єктів для зберігання американського озброєння буде п’ять — один в Польщі, два в Німеччині, по одному в Бельгії і Нідерландах. Вони потрібні для можливості швидшого розгортання військ США в Європі.

Столтенберг уточнив, що НАТО має намір реалізувати також до 2021 року 250 проектів з метою модернізації транспортної інфраструктури. Це, за його словами, дозволить швидше перекидати військову техніку.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна здатна до 2023 року отримати План дій щодо членства в НАТО.

Джерело: Укрінформ